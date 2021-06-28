Toplumcu Kurtuluş Partisi- Yeni Güçler (TKP-YG) Genel Başkanı Mehmet Çakıcı katıldığı bir televizyon programında, ülkedeki siyasi yapının değişmesi için kişilere değil fikirlere bakılması gerektiğini belirterek, TKP-YG'nin bir misyon partisi olarak üzerine düşen görevi yapmaktan vazgeçmeyeceğini söyledi.

Açıklamaya göre Çakıcı, Cumhuriyet Meclisi’nde oluşturulan “Seçim Tarihini Belirlemek, Seçim ve Halkoylaması Yasası Değişikliklerini Hazırlamak ve Görüşmek Üzere Geçici ve Özel (Ad-Hoc) Komite”nin erken seçim için 3 Nisan 2022 tarihini onaylamasıyla ilgili değerlendirmelerde bulundu.

Hükümetin kurulma aşamasında “Ekim ayında seçime gidilecek” söylemini hatırlatan Çakıcı, bu tarihe uyulmaması için yaşanan kurultay tartışmaları olduğunu belirtti.

Mehmet Çakıcı, "Bizim için seçim tarihi fark etmez. Cumhurbaşkanlığı seçiminden büyük dersler çıkardık. Yaşanan müdahalelerin bire bir yapıldığını gördük. Bizde hazırlanıyoruz çalışmalarımızı bire bir sürdürüyoruz. Diğer partilerde yaşanan sıkıntılar bizde yaşanmıyor. Biz sorunsuz bir şekilde seçime hazırlanıyoruz. 2018 seçim manifestomuzda yer alan maddelerin bugün hala geçerliliğini koruduğunu görüyoruz. Herkes denendi son seçime girip de denenmeyen tek parti TKP-YG olarak güçlü adımlarla yolumuza devam ediyoruz" dedi.

Ülkede yapılması gereken önemli işler olduğunu kaydeden Çakıcı, bunun için cesaret ve iradenin olması gerektiğinin altını çizerek, yıllardır iktidara gelen parlamentodaki siyasi partilerin halkın yararına ne yaptıklarını sordu.

Yılların ihmali konular var

Çakıcı, yılların ihmali olan konuların insanların hayatını zorlaştırdığını belirterek, Polisin Sivile Bağlanması, Vergi ve Tarım Reformu ve Faiz Yasası'nın öncelikli konular olduğunu vurguladı. Coronavirüs sürecinde en fazla kar eden kesimin yine bankalar olduğuna savunan Çakıcı, ancak hükümetin insanların banka taksitlerine dahi öteleme yapamadığını ve ülke insanının zor durumda bırakıldığını ileri sürdü.

Siyasetin ağlanacak duruma geldiğini ifade eden Çakıcı, “Yönetim erkinden uzak, aciz bir siyasi yapının ve ne yapması gerektiğini bilmeden hareket eden partilerden bazı kesimlerin hala umut beklediğini, bunun da ölü gözünden yaş beklemekle eş değer olduğunu” savundu.

Çakıcı, ezilmemek için çalışmak, üretmek ve vizyon gerektiğine işaret ederek, projeler üretilmesinin gerekliliğine vurgu yaptı. Türkiye ile kavga edelim, çatışalım siyaseti gütmediklerini de belirten Çakıcı, diğer partilerden farklarının ise plan ve projelerle kaynak yaratma düşüncesinde olduklarını söyledi. TKP'nin bir misyon partisi olduğunun altını çizen Mehmet Çakıcı, bir gün mutlaka bunun başarılacağını belirtti.

