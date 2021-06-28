Düğünlere dikkat çekti

Sağlık Bakanı Ünal Üstel, “Tüm ısrarla uyarılarımıza karşın Covid-19 ile ilgili uyulması gereken kurallar göz ardı edilmeye devam edilmekte özellikle düğünler ve benzeri kalabalık alanlardaki etkinliklerde yapılan yakınlaşma ve temaslar ülkemizdeki pandemi konusunda ulaştığımız başarılı sonuca gölge düşürmekte, mücadelede bizi geriye götürmektedir” diyerek, halka çağrıda bulundu ve Covid-19'un ancak tedbirlerle ve aşılarla aşılabileceğini vurguladı.

Bakan Üstel, yaptığı açıklamada, kişilerin yaratacağı olumsuzlukların, toplum olarak fedakarlık göstererek gelinen noktayı kaybetmeyi sağlayacak duruma gelinmesine neden olabileceği uyarısında bulunarak, bu sebeplerle ülkenin yeniden kapanmasına seyirci kalamayacaklarını belirtti.

Üstel, Covid-19 ile mücadelede en önemli unsurlarından olan aşılanma konusunda bakanlık olarak ellerinden gelen çabayı Anavatan Türkiye Cumhuriyeti yardımlarıyla en üst düzeye çıkarırken, halktan alınması gereken tedbirlere uymasını beklemenin görev ve sorumluluk olduğunu kaydetti.

Sağlık Bakanlığınca uygulanmakta olan Covid-19 aşılarının hastalığı ağır geçirme riski, hastanede tedavi ve ölüm oranını azaltmakta olduğunu beliren Üstel, “Aşıyla birlikte bağışıklık arttıkça virüs etkisizleşecektir” dedi.

Aşı sayısını açıkladı

Şu ana kadar ülke genelinde yapılan toplam aşı miktarının 194 bin 782 olduğunu belirten Bakan Üstel, 1. doz uygulanan kişi sayısının 108 bin 923, 2. doz uygulanan kişi sayısının ise 85.859 olduğunu açıkladı.

Üstel, ülkeye gelen aşılarla birlikte aşı seferberliğinin başladığını, ülke genelinde aşılama oranının giderek yükseleceğini vurguladı.

Aşı olmak isteyen herkesin tüm aşılar için Bakanlığa bağlı Aşı Bilgi Sistemi üzerinden https://asi.saglik.gov.ct.tr adresinden kayıt oluşturması gerektiğine dikkat çeken Bakan Üstel, halkın gönlünü ferah tutması gerektiğini, aşılar konusunda herhangi bir sıkıntı yaşanmadığını, herkesin aşılanacağını kaydetti.

