Bakanlık destek oluyor

SOS Çocukköyü Derneği’nin geliştirdiği, Milli Eğitim ve Kültür Bakanlığı ile Mesleki Teknik Öğretim Dairesi Müdürlüğü tarafından desteklenen proje hayata geçiriliyor.

Proje protokolü, SOS Çocukköyü Derneği Lefkoşa yerleşkesinde Milli Eğitim ve Kültür Bakanı Olgun Amcaoğlu iştirakleriyle SOS Çocukköyü Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Avukat Buğra Akter ile Mesleki Teknik Öğretim Daire Müdürü Gülşen Hocanın arasında imzalandı.

İmza törenine, SOS Çocukköyü Derneği Ulusal Müdürü Refika İnce, Bakanlık Müsteşarı Aytunç Şirket, Eğitim Ortak Hizmetler Dairesi Müdürü Cengiz Uzun, Mesleki ve Teknik Öğretim Dairesi Uzmanı Bahar Gülnihal ile SOS Çocukköyü Derneği yetkilileri katıldı.

İmzalanan protokol sayesinde ülkemizdeki köy kadın kursu öğretmen ve kursiyerlerinin ürettiği el emeği Amigurumi Bebeklerin, SOS Çocukköyü Derneği yararına satılmaya başlanacağı belirtildi.

Çocuklar için el emeği…

Dünyanın her yerinde birçok ebeveynin tercih ettiği, örgü tığı ile ve sık iğne tekniği kullanılarak çeşitli oyuncaklar yapma sanatına amigurumi deniliyor.

Mesleki Teknik Öğretim Dairesi’ne bağlı köy kadın kursu öğretmen ve kursiyerinin ürettiği Amigurumi Bebekleri 50-150 TL arasında birçok noktada ve soscocukkoyu.org sitesinden online olarak satışa sunulacak. İlerleyen dönemlerde birçok farklı mekânda da bulunabilecek olan ve Temmuz ayından itibaren SOS Çocukköyü yararına satışı gerçekleşecek olan Amigurumi Bebekleri’nin bulunabileceği noktalardan bazıları şöyle:

Milky Baby, Adaş Bebe Lefkoşa Küçükkaymaklı ve Girne şubeleri, Tatlı Hayat, Zephyr, Rüstem Kitabevi, Pengu Toys Marmara ve Girne Şubeleri, Girne Gençlik Gelişim Merkezi (GİGEM), SOS Çocukköyü Lefkoşa yerleşkesi.

Protokol imza töreninde konuşan SOS Çocukköyü Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Avukat Buğra Akter, el emeği ile üretilen değeri paha biçilemez bebeklerin SOS Çocukköyü’nde bakım ve destek alan çocuklar ile gençler yararına satılmasından mutluluk duyduklarını belirtti.