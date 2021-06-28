İskele çıkarması

Ulusal Birlik Partisi (UBP) Genel Başkanı ve Başbakan Ersan Saner, önceki gün İskele ve Karpaz bölgesinde Büyükkonuk, Mehmetçik, Yeni Erenköy, Dipkarpaz ve Kaleburnu köylerini ziyaret etti.

Açıklamaya göre, Saner, Meclis Başkanı, UBP Milletvekili Önder Sennaroğlu, İçişleri Bakanı Kutlu Evren, Maliye Bakanı Dursun Oğuz, Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanı Nazım Çavuşoğlu, Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Resmiye Canaltay, UBP Genel Sekreteri Oğuzhan Hasipoğlu, UBP İskele İlçe Başkanı Osman Kırşan ve bazı belediye başkanlarının da katıldığı ziyaretlerde, hükümet çalışmalarını anlattı, vatandaşların istek ve düşüncelerini dinledi.

Ersan Saner, yaptığı konuşmalarda, muhalefeti eleştirdi ve ülkenin en zor günlerinde halka hizmetten, hükümete girmekten kaçanların, şimdilerde yollara düşüp hükümeti şikayet etmeye kalkışmalarının samimi bir davranış olmadığını vurguladı.

Saner, “Halkımız için elini taşın altına koymayanların şimdi şov yaparak bize taş atmaya kalkışmaları boşunadır. Halkımız kendisi için proje üretenin, iş yapanın, ülkenin ileri gitmesi için Türkiye ile birlikte çalışanın Ulusal Birlik Partisi olduğunu iyi bilir” dedi.

“Temmuz sonuna kadar aşılama…”

Başbakan Saner, Temmuz ayı sonuna kadar aşılamanın büyük ölçüde tamamlanacağını, ekonominin hızla bir düzelme sürecine gireceğini kaydederek, salgının tamamen atlatılması ile birlikte refah seviyesinin artırılması, halkın yaşam kalitesinin yükseltilmesi ve kalkınma çabalarının ivme kazanacağını belirtti.

“İktidara yine UBP gelecek…”

Saner, yapılacak seçimden başarılı çıkacak, oy ve milletvekili sayısını artırarak yine iktidara gelecek olanın UBP olacağını da söyledi.

Ekonominin turizm ve yüksek öğretimle ayakta durduğuna dikkati çeken Saner, hedefleri olan ülkenin %70’inin aşılanması olduğunu belirtti; hem yüksek öğrenimin hem de turizmin önünü açmak için gerekli imkanların sağlanması yönündeki çalışmaların sonuçlarını almaya başladıkları söyledi.

Aralık ayından Temmuz’a kadar 500 bin aşı getirilmesi hedefini koyduklarını, şimdi buna çok yaklaşıldığını, 340 bin doz aşının ülkeye geldiğini, 150 bin doz aşının da Temmuz ayına kadar ülkeye geleceğini belirten Saner, Temmuz ayı sonuna kadar ülkenin %70’inin aşılanacağını söyledi.

Özel jetlerin geliş-gidişi serbest

Tarifeli uçak sayılarının 2’den 10 uçuşa çıkarıldığını, özel jetlerin geliş gidişlerinin serbest bırakıldığını, charter uçuşlarının da 11 uçak olarak devam ettiğini ifade eden Saner, salgının seyrine göre söz konusu uçuşların yeniden düzenleneceğini kaydetti.

Başbakan Saner, KKTC’nin salgınla mücadelede başarılı olduğunu, dünyanın yedinci yeşil ülkesi olma noktasına gelindiğini, bir marka ülke olma olgusunun yakalandığını, bunun da hem yükseköğrenime hem de turizme mutlaka olumlu yansıyacağını kaydetti.

“58 kilometrelik yolun temeli atılacak”

Başbakan Saner, Eylül ayında yüz yüze eğitimin başlayacağını da belirtti.

Anavatan Türkiye’nin destekleri ile altyapı çalışmalarına hız kesmeden devam edildiğinin altını çizen Saner, İskele-Bafra yolunun en erken zamanda tamamlanacağını, Ziyamet-Zafer burnu arasındaki 58 kilometrelik yolun temelin de önümüzdeki günlerde atılacağını, Eylül ayı itibariyle ülke genelindeki köy yollarının temellerinin atılacağını söyledi.

Saner, Lefkoşa kuzey çevre yolunun açılışının, Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayip Erdoğan tarafından 20 Temmuz tarihinde yapacağını açıkladı.

Başbakan Saner, Tarım Bakanlığının yaptığı kredi anlaşmasıyla 2 Temmuz’a kadar arpa alımlarının peşin olarak ödeneceğini dile getirdi.

Kırşan ve Hasipoğlu da konuştu

Toplantılarda ayrıca, Ulusal Birlik Partisi İskele İlçe Başkanı Osman Kırşan, Ulusal Birlik Partisi Genel Sekreteri Oğuzhan Hasipoğlu da konuşma yaptı.