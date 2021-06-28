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KKTC’de 26’sı yerel 39 yeni vaka

KKTC'de son 24 saatte 7 bin 230 test yapıldı, 26'sı yerel 39 vakaya rastlandı, 25 kişi taburcu edildi.

KKTC’de 26’sı yerel 39 yeni vaka
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Sağlık Bakanlığı açıklamasına göre, 2 kişi havayolu ile gelirken, 11 kişi önceki vakaların temaslıları olarak saptandı.
Vakalardan 6'sı Lefkoşa, 13'ü Girne, 5'i Gazimağusa, 1'i İskele, 1'i Güzelyurt bölgesinden.
Vakaların bölgelere göre dağılımı ise şöyle:
Lefkoşa: Gönyeli-2 / Lefkoşa Merkez-1/ Ortaköy-1/ Kızılbaş-1/ Kermiya-1.
Gazimağusa: Serdarlı-1 / Akdoğan-1/ Çanakkale-1/ Dörtyol-1 / Köprü Köyü-1.
Girne: Girne Merkez- 11/ Karaoğlanoğlu-1/ Lapta-1.
Güzelyurt: Zümrütköy-1.
İskele: İskele Merkez-1.

Güney’de 216 yeni vaka
Öte yandan Güney Kıbrıs'ta son 24 saatte 38 bin 787 test sonucunda 216 yeni Coronavirüs vakası tespit edildi.

Yeni can kaybı olmazken, toplam vaka sayısı 74 bin 785’e yükseldi.
Rum yetkililer, hastanede tedavisi süren 50 kişiden 18’inin durumunun ağır olduğunu bildirdi.
 

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