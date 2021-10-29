Kafasına şişeyle vurdu

Hüseyin ÇİÇEK

Gazimağusa Limanı’nda, bir yük gemisinde, TIR şoförü ile gemi kaptanı arasında çıkan tartışma kanlı bitti. TIR şoförü Musa Kahraman, araçların çıkış alanının dar olduğunu öne sürerek tartıştığı gemi kaptanı M.T.’nin kafasına içki şişesi ile sert bir biçimde burarak, 5 santimlik kesi oluşturdu. Kaptan hastaneye kaldırılırken, gözaltına alınan Musa Kahraman dün mahkemeye çıkarıldı. Duruşmada zanlının olay esnasında 115 promil alkollü olduğu açıklandı.



Mahkemeye meselenin olgularını aktaran polis memuru Canberk Sağer, olayın 27 Ekim 2021 tarihinde, saat 22.00 sıralarında meydana geldiğini söyledi. Polis, zanlının Gazimağusa Limanı’nda, bir yük gemisinin orta garaj kısmında, 115 promil alkol tesiri altında olduğu sırada, TIR çıkış alanının dar olduğunu söyleyerek, kaptan M.T. ile tartıştığını söyledi. Polis, zanlının tartışma esnasında, içki şişesi ile kaptanın alın kısmında vurarak 5 santim kesi oluşturduğunu anlattı.Soruşturmanın tamamlandığını bildiren polis, zanlının, uygun teminata bağlanmasını talep etti. Huzurundaki şahadeti değerlendiren Yargıç Mine Gündüz Serden, zanlının 4 bin TL nakdi kefalet ödemesine ve bir kefilin, 50 bin TL şahsi kefalet senedi imza etmesine emir verdi.