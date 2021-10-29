banner493

Kafasına şişeyle vurdu

banner514

Gazimağusa Limanı’nda yaşanan olayda TIR şoförü tartıştığı gemi kaptanını yaraladı

Kafasına şişeyle vurdu
banner432

Hüseyin ÇİÇEK
Gazimağusa Limanı’nda, bir yük gemisinde, TIR şoförü ile gemi kaptanı arasında çıkan tartışma kanlı bitti. TIR şoförü Musa Kahraman, araçların çıkış alanının dar olduğunu öne sürerek tartıştığı gemi kaptanı M.T.’nin kafasına içki şişesi ile sert bir biçimde burarak, 5 santimlik kesi oluşturdu. Kaptan hastaneye kaldırılırken, gözaltına alınan Musa Kahraman dün mahkemeye çıkarıldı. Duruşmada zanlının olay esnasında 115 promil alkollü olduğu açıklandı.

banner520
Mahkemeye meselenin olgularını aktaran polis memuru Canberk Sağer, olayın 27 Ekim 2021 tarihinde, saat 22.00 sıralarında meydana geldiğini söyledi. Polis, zanlının Gazimağusa Limanı’nda, bir yük gemisinin orta garaj kısmında, 115 promil alkol tesiri altında olduğu sırada, TIR çıkış alanının dar olduğunu söyleyerek, kaptan M.T. ile tartıştığını söyledi. Polis, zanlının tartışma esnasında, içki şişesi ile kaptanın alın kısmında vurarak 5 santim kesi oluşturduğunu anlattı.
Soruşturmanın tamamlandığını bildiren polis, zanlının, uygun teminata bağlanmasını talep etti. Huzurundaki şahadeti değerlendiren Yargıç Mine Gündüz Serden, zanlının 4 bin TL nakdi kefalet ödemesine ve bir kefilin, 50 bin TL şahsi kefalet senedi imza etmesine emir verdi. 

banner512
YORUM EKLE
Gönder
banner502
SIRADAKİ HABER
Video olayında sona doğru
Video olayında sona doğru
  1. KIBRIS

banner471

banner455