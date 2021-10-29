Binlerce test yapıldı

Kuzey Kıbrıs’ta son 24 saatte 12 bin 949 test yapıldı, 77'si yerel 99 pozitif vakaya rastlandı, 61 kişi taburcu edildi. Güney Kıbrıs'ta son 24 saatte 24 bin 193 Covid-19 testi yapıldı, 109 yeni vakaya rastlandı. Her iki kesimde de can kaybı olmadı.

KKTC Sağlık Bakanlığından verilen bilgiye göre, 1 kişi yurt dışından gelen, 21 kişi daha önce tespit edilen vakaların temaslısı, 77 kişi ise yerel vaka.

Yerel vakaların 22’si Lefkoşa, 20’si Girne, 23’ü Gazimağusa, 11’i İskele, 1’i Lefke bölgesinden.

Covid-19 genel tablo

Yapılan toplam test sayısı 3.468.929. Toplam vaka sayısı 22.173. İyileşip toplam taburcu edilen vaka sayısı 20.853. Tedavisi devam eden vaka sayısı 1235. Pandemi merkezindeki hasta sayısı 42. Merkezi karantinadaki vaka sayısı 1186. Toplam kaybedilen hasta sayısı 87.

Yoğun bakımda yatan hasta sayısı 7.

Aşı ve bileklik

Ülke genelinde dün yapılan aşı miktarı bin 340. Son 24 saat içerisinde takılan bileklik sayısı 420. Son 24 saat içerisinde takibi sonlandırılan bileklik sayısı 456. Takip edilen toplam bileklik sayısı 5927. Takibi sonlandırılan toplam bileklik sayısı 73.954.

Üçüncü dozlar vuruluyor



Bu arada Sağlık Bakanlığı, Sinovac’ta 3 ayı, Pfizer-Biontech’te 6 ayı dolduran vatandaşların 3’üncü doz aşılarını yaptırabileceğini duyurdu.Bakanlığın açıklamasına göre, 2 doz Sinovac aşısı olup 3 ayı dolduranlarla, 60 yaş ve üzerinde olup 2 doz Pfizer-BioNTech aşısı yaptıran ve 6 ayını dolduran vatandaşlar üçüncü doz aşı için aşı merkezlerine başvurabilir. Bugüne kadar aşı yaptırmamış 12 yaş ve üzeri kişiler ise 1’inci ve 2’nci doz Pfizer-BioNTech aşılarını olabilir.Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’nde yarın ve cumartesi günü 08.00 ile 16.00 saatleri arasında, Gazimağusa Devlet Hastanesi’nde ise yarın ve cumartesi günü 08.00 ile 14.00 saatleri arasında aşı yapılacak.

Okullardaki durum

Öte yandan Milli Eğitim ve Kültür Bakanlığı, bu hafta okullarda 169 öğrenci, 17 öğretmen ve 7 personelin Covid-19 pozitif olduğunu duyurdu.

Açıklamaya göre, İlköğretim Dairesi tarafından 93 öğrenci, 8 öğretmen ve 3 personel; Genel Ortaöğretim Dairesi tarafından 67 öğrenci, 7 öğretmen, 3 personel ve Mesleki Teknik Öğretim Dairesi tarafından ise 9 öğrenci, 17 öğretmen ve 7 personel pozitif olarak bildirildi.

Okullardaki temaslı sayısı ise; 470 öğrenci, 49 öğretmen ve 8 personel olmak üzere toplam 527.

Güneyde 109 yeni vaka

Güney Kıbrıs'ta son 24 saatte 24 bin 193 Covid-19 testi yapıldı, 109 yeni vakaya rastlandı. Toplam vaka sayısı 124 bin 17'ye ulaştı. Güneyde dün can kaybı olmadı.