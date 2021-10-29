Gazilerle buluştu

Gaziantep’te temaslarda bulunan Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Vali Davut Gül ve Belediyeler Birliği Başkanı, Gaziantep Belediye Başkanı Fatma Şahin ile görüştü. Tatar, Kıbrıs gazileriyle de bir araya geldi. Tatar, Gaziantep Ticaret Odası’nın düzenlediği Türkiye Cumhuriyeti’nin 98’inci Kuruluş Yıl Dönümü Balosu’na da katıldı. Tatar Gaziantep'te gördüğü yakın ilgiden duyduğu memnuniyeti dile getirerek "İşte gönül birliği böyle olur" dedi.

Cumhurbaşkanlığı’ndan yapılan yazılı açıklamaya göre ziyaretlerde konuşan Tatar, KKTC ve Gaziantep arasında değerli bağlar bulunduğunu ifade etti.

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, iş birliği çağrısı yaparak, “Bu iletişim çağında uçak seferleri ve farklı iletişim kanallarıyla iş birliklerin arttırılması, karşılıklı yatırımların oluşturulabilmesi; kültürel, ekonomik ticaretin geliştirilmesi en büyük temennimizdir" dedi.

KKTC'den sevgi ve saygı getirdiğini belirten Tatar, kentte olmaktan duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Kıbrıs gazileriyle de buluştu

Tatar, Kıbrıs gazileriyle buluşma programı kapsamında Muharip Gaziler Derneği Gaziantep Şubesi üyeleriyle buluştu.

Toplantıya, Gaziantep Valisi Davut Gül, Tugay Komutanı Hacı Ali Osman ve Gaziantep Büyükşehir Belediyesi Başkanı Fatma Şahin de katıldı.



Cumhurbaşkanı Tatar, Gaziantep'te gördüğü yakın ilgiden duyduğu memnuniyeti dile getirerek "İşte gönül birliği böyle olur" dedi.Tatar, "Sizleri en kısa zamanda ülkemizde ağırlamaktan mutluluk duyacağım " dedi.Gaziantep temasları çerçevesinde Gaziantep Organize Sanayi Bölgesi'ni de ziyaret eden Cumhurbaşkanı Tatar, Gaziantep yerel basın temsilcileri ile de sohbet toplantısında bir araya geldi.

Tatar: Kıbrıs’ta kavganın içine doğdum

Cumhurbaşkanı Tatar, Gaziantep Ticaret Odası’nın düzenlediği Türkiye Cumhuriyeti’nin 98’inci Kuruluş Yıl Dönümü Balosu’na katıldı.

Gaziantep’te Teymur Continental Hotel’de yapılan baloda konuşan Cumhurbaşkanı Tatar, Türkiye sevgisiyle büyüdüğünü ve 1960 doğumlu biri olarak Kıbrıs’ta kavganın içine doğduğunu aktararak, “Karakterim ve milliyetçiliğim o günlerin mücadelesine bağlıdır” dedi.

Türkiye’nin desteği ile Kıbrıs Türk halkının Kıbrıs’ta var olabildiğini söyleyen Tatar, özgürlük, milliyet, vatan, millet ve bayrak sevgisi ile gelecek nesilleri güven içerisinde yetiştirdiklerini ifade eti.