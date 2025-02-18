Elbise dolabına sakladı

Hüseyin ÇİÇEK

Gazimağusa’da aldığı ihbarla bir eve baskın yapan polis; bir adet 7.65 çağında tabanca, şarjör ve 5 canlı mermi ele geçirdi. Meseleyle ilgili Bilal Koruk isimli zanlıyı tutukladı. Hakkında soruşturma başlatılan zanlı dün sabah mahkemeye çıkarıldı.

Mahkemeye meselenin olgularını aktaran polis memuru Okan Keskin, 14 Şubat’ta, zanlı Bilal Koruk’un ikametgahında, yapılan aramada, yatak odasında, elbise dolabı üzerinde, sarı bir poşet içerisinde, bir adet 7.65 çapında tabanca, konu tabancaya ait şarjör ile 5 adet canlı mermi bulunduğunu açıkladı.

Konu tabancanın balistik incelemeye gönderildiğini ve gelecek sonuca göre tahkikatın seyrinin değişme olasılığı bulunduğuna değinen polis, soruşturma maksatlı mahkemeden süre talep etti. Mahkeme, zanlının 4 gün tutuklu kalmasına emir verdi.

