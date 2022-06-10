Bir vefa gecesi oldu

Başbakan Yardımcılığı, Turizm, Kültür, Gençlik ve Çevre Bakanlığı’na bağlı Kültür Dairesi Lefkeliler Hanı’nda “Lefkoşa Hisar Şiir Akşamları” etkinliği gerçekleştirdi.

Verilen bilgiye göre, etkinlik, Lefkoşa’yı şiirler ve şarkılarla buluşturdu. Sol Anahtarı isimli müzik grubunun "Lefkoşam" isimli şarkıyı seslendirmesiyle başlayan etkinliğin açış konuşmasını Kültür Dairesi Müdürü Şirin Zaimağaoğlu yaptı.

Zaimağaoğlu, Mehmet Emin Yurdakul’un “Unutma ki, şairleri haykırmayan bir millet, sevenleri toprak olmuş öksüz çocuk gibidir” dizelerine atıfta bulunarak, bu gecenin genelde sanata ancak özelde şiire ve şairlere bir vefa gecesi olduğunu vurguladı.

Bayrak Radyo Televizyon Kurumu’nun medya sponsorluğunu yaptığı, Lefkoşa Belediye Orkestrası’nın Oda Müziği grubu Trio’nun müzik dinletisi sunduğu Lefkoşa Hisar Şiir Akşamları etkinliğinde, Kemal Karamanoğlu ve Yıltan Taşçı da Kıbrıs ve Lefkoşa temalı şarkılarını seslendirdi.

Güncelleme Tarihi: 10 Haziran 2022, 10:01