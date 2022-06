Görev belli

Cumhuriyet Meclisi Başkanı Zorlu Töre, Balıkesir Sındırgı Belediye Başkanı Ekrem Yavaş ve Barış Harekatı’nın ardından 48 yıl sonra adaya ilk kez gelen Kıbrıs gazileri heyetini kabul etti.

Açıklamaya göre, Meclis Zalihe Çavuşoğlu toplantı salonunda yer alan kabulde konuşan Sındırgı Belediye Başkanı Ekrem Yavaş, gazilerin 1974 yılındaki anılarının ziyaret vesilesiyle yeniden canlandığını ifade ederek, aradan 48 yıl geçse bile o zor anların her zaman bilinmesi ve yeni nesle sürekli anlatılması gerektiğini kaydetti.

Cumhuriyet Meclisi Başkanı Zorlu Töre de konuşmasında “Bizim davamız şehitlerimiz ve gazilerimizin bizlere bıraktığı emanetleri gelecek nesillere taşımaktır” diyerek bu emanetleri daha ileriye götüreceklerini söyledi.

Atatürk’ün ifade ettiği gibi “gaflet ve delalet” olabileceğini vurgulayan Töre, her şeye rağmen yılgınlığa düşmeden, aldanmadan ve aldatmadan yola devam edeceklerini belirtti.

Kahraman Türk ordusunun Barış Harekatı’nda Mücahitlerle yeniden buluştuğunu söyleyen Töre, bu topraklarda birlikte can verildiğini ifade etti ve “Artık devletten, Anavatan Türkiye’den vazgeçmek yok” dedi.

Nafi Ölmez ve heyetini kabul etti

Öte yandan Cumhuriyet Meclisi Başkanı Zorlu Töre, Toplumsal Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği Başkanı Nafi Ölmez ve heyetini kabul etti.

Töre, halkın milli ve öz değerlerini yaşatmanın temel görev olması gerektiğini belirterek, “Öznemiz milletimizdir. O özne de Türk milletidir. Bunun dışında başka bir şeyi kabul etmek doğru değildir” dedi.

Dernek Başkanı Nafi Ölmez de, iki bayrak tek millet olgusu ile hareket ettiklerini belirterek, Türkiye Cumhuriyeti ile Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti kardeşliğini pekiştirmek için çalışmalar yaptıklarını söyledi.