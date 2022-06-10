Zeytin dalı uzattı

İçişleri Bakanı Ziya Öztürkler katıldığı bir televizyon programında, yerel yönetimler reformunun elzem olduğunu, muhalefet ve tüm paydaşların fikirlerine, düşüncelerine, katkılarına her zaman ihtiyaç duyduklarını ifade etti.

Bakan Öztürkler, “Belediyeler reformu bütünlüklü olarak düşünülmelidir. Esas olan halkımızın hak ettiği hizmetleri alabilmesidir.” diyerek, kasım ayında yapılacak yerel seçimlere kadar yetki ve idari boşluk yaratılmaması adına Seçim ve Halk Oylaması Değişiklik Yasa Tasarısı hazırlanarak Resmi Gazete’de yayımlandığını ifade etti.

Konsensüsle hareket ederek, en hayırlısı, en gerçekçi olan ne ise onun şekillenmesini istediklerini ifade eden Öztürkler, yerel yönetim organları seçim tarihi için 27 Kasım 2022 tarihinin öngörüldüğünü, bu süreye kadar da belediye başkanları, belediye meclisleri, muhtarlar ve ihtiyar heyeti üyelerinin görev ve yetkileriyle ilgili yasal bir boşluk olmayacak şekilde yasal düzenlemeye gidileceğini belirtti.

“Reformun önemli bir ayağı da…”

İçişleri Bakanı Ziya Öztürkler, 51/95 Sayılı Belediyeler Değişiklik Yasası’nın çok önemli olduğunu, bunun herkes tarafından kabul edildiğini, aslında her kesimin gerçekleri bildiğini ifade etti.

Bunca yıldır hükümet edenler tarafından çalışılmış, belli bir aşamaya getirilmiş fakat bir türlü sonuçlandırılamamış olan belediyeler reformunun önemli bir ayağı olan 51/95 sayılı yasanın önemli düzenlemeler içerdiğini söyleyen Öztürkler, “Bu düzenlemeler ile belediyelerin sürdürülebilir mali yapılara kavuşması, çağdaş hizmetleri yerine getirebilmesi ve denetlenebilir şeffaf yapılara kavuşması sağlanacak, belediyelerin vergi resim ve harçları aylık asgari ücrete endekslenerek ciddi oranlarda artacaktır” dedi.

Bakan Öztürkler, en son 2001 yılında değiştirilen kıymet tartı ücreti, arıtma tesisi, vidanjör ve kanal açma hizmeti ücreti, tüm resim harç ve vergilerin de günün koşullarına ve ihtiyaçlara cevap verecek şekilde düzenlendiğini belirtti.

“Pasaport sıkıntısının çözümü için…”

Gündeme gelen, pasaport cüzdanı sıkıntısı olarak basına yansıyan konuya da açıklık getiren Öztürkler, çipli pasaport cüzdanlarının daha önce yabancı bir firmadan alındığını, bu firmanın Covid-19 pandemisinin ortaya çıkmasıyla çip üretimini durdurma kararı aldığını, küresel anlamda da çip üretiminde sıkıntılar yaşandığını, bu nedenle de tedarik sıkıntısı yaşandığını belirtti.

“Suçun ve suçlunun ötesine bakabilmeliyiz”

Yeni cezaevi ve Meclis Komitesi’nde görüşülmeye başlanan Merkezi Cezaevi (Kuruluş, Görev ve Çalışma Esasları (Değişiklik) Yasa Tasarısı hakkında da bilgi veren Öztürkler, önceki gdün itibariyle yasanın Meclis İdari, Kamu ve Sağlık İşleri Komitesinde genel görüşmesinin tamamlandığını, en erken zamanda ihtiyaç duyulan bu yasanın oy birliği ile geçeceğine inandığını belirtti.

Öztürkler, “Cezasını çeken mahkumların insanlık onurunun tutsak edilmediği, belli kurallar çerçevesinde özgürlüklerinin ellerinden alındığı, bu süreçlerin sonunda toplumun onlara ihtiyacı olduğu unutulmamalı, suçun ve suçlunun ötesine bakabilmeliyiz” dedi.

