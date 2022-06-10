Ödüller verildi

Lefkoşa Merkez Lions Kulübü’nde “Ödül ve Görev Devri” töreni önceki gün akşam Girne Colony Hotel - The Garden’de yapıldı.

Lefkoşa Merkez Lions Kulübü’nün açıklamasına göre, kulüpte, 1 Temmuz 2022 tarihinde Gülsün Madi başkanlığındaki yeni yöneticiler göreve başlayacak.

Kulüp Kurucu Başkanı ve Federasyon Onur Kurulu Üyesi Ezcan Özsoy’un yönetiminde gerçekleştirilen törene, Girne Belediye Başkanı Nidai Güngördü, Kuzey Kıbrıs Toplumsal Hizmet Kulüpleri Federasyonu Başkanı Duygu Adahan Kuran’ın yanı sıra federasyon yönetim ve onur kurulu üyeleri ile federasyona bağlı kulüplerin başkan ve üyeleri katıldı.

Törende, görev süresi 1 Temmuz’da tamamlanacak olan Kibriye Güneş Kaya’ya “Melvin Jones Dostu” ödülü, Lefkoşa Merkez Lions Kulübü’ne “Club Excellence Award”, geçen dönem başkanı Pervin Gürler’e “Mükemmel Kulüp Başkanı” ödülü takdim edildi.

“Melvin Jones Dostu” ödülü, uluslararasında 4 yıldan bu yana tescilli olan Lefkoşa Merkez Lions Kulübü’nde daha önce Kurucu Başkan Ezcan Özsoy ve Geçen Dönem Başkanı Pervin Gürler’e verilmişti. Ödül, bu yıl 3’üncü olarak Kibriye Güneş Kaya’ya verildi.

“Melvin Jones Dostu Ödülü” aralarında Rauf Denktaş, Dr. Derviş Eroğlu, Hakkı Atun gibi siyasetçilere de takdim edilmişti.

MD 118 Lions Türkiye Konsey Başkanı İsmet Özer Balta da, törene çevrim içi katılarak, ödüllendirilen kulüp dönem başkanları ile göreve başlayacak olan yeni başkan, yönetici ve üyelerini kutladı.



Güncelleme Tarihi: 10 Haziran 2022, 10:01