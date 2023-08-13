Bölgeye renk katacak

Serdarlı Babutsa Kültür ve Sanat Festivali önceki akşam kortej yürüyüşüyle başladı.

Bu yıl 6’ncısı düzenlenen festivalde kortej yürüyüşünün ardından Geçitkale – Serdarlı Belediyesi Halk Dansları Topluluğu’nun folklor gösterisi yer aldı. Festival nedeniyle stantlar kuruldu, renkli anlar yaşandı. Festivalin açılışında yapılan konuşmalarda, festivallerin ülke tanıtımı ve yerli değerlerin gelecek nesillere aktarılmasının önemi dile getirildi.

Açılış konuşmasını yapan Geçitkale – Serdarlı Belediyesi Başkanı Halil Kasım, “Cittaslow üyesi olan belediyemizin gelişmesini sağlayarak özelde bölge halkına genelde ise tüm ülkeye hizmet vermekte kararlıyız" dedi.

Kasım, festivalin en son 2019’da yapıldığını ve pandemi nedeniyle bu yıla kadar ara vermek durumunda kaldıklarını söyledi.

Kültürel mirasa sahip çıkmak ve nesilden nesile yayılmasını sağlamak amacıyla her yıl düzenlenen festivalin önemine dikkat çeken Kasım, festival süresince bölge halkının eğlenceli vakit geçirmesini hedeflediklerini kaydetti.

Üç gün boyunca sürecek festivalin her gün dolu dolu etkinliklerle süreceğini dile getiren Kasım, “kültürümüzü tanıtma amacıyla kurulacak stantlarda küçük esnafımız yöresel ürünlerini satışa sunacak, yiyecek içecek satışlarının yanı sıra festival alanında bir birinde özel sanatçılarımız da halkımıza şarkılarını söyleyecek.” şeklinde konuştu.

Cittaslow üyesi olan belediyenin daha da gelişmesini sağlayarak özelde bölge halkına genelde ise tüm ülkeye hizmet vermekte kararlı olduklarını belirten Kasım, festivalin bölge halkına hayırlı olmasını diledi ve katılım gösterip kendilerine destek olan tüm misafirlere ve özelikle festivali geçekleştirmelerinde kendilerine sponsor olan firmalara teşekkür etti.

18 çeşit babutsa var

Başbakan Ünal Üstel de, festivallerin ülkenin geleneksel etkinliklerinden olduğunu ifade ederek, festivallerin pandemi sonrası yeniden başladığını, Geçitkale-Serdarlı Belediyesi’nin organize ettiği festivalin de buna güzel bir örnek olduğunu belirtti.

Hükümet reformu sayesinde belediyelerin birleştiğini, eskiden sıkıntıları olan belediyelerin artık hem gençlere istihdam hem de altyapı yatırımlarını yapabildiğini kaydeden Üstel, bu açıdan doğru bir iş yapmış olmanın memnuniyetini yaşadıklarını söyledi.

Meclis Başkanı Zorlu Töre de, Geçitkale’nin zamanında düşmana geçit vermediğini, Serdarlı’nın da adı gibi direndiğini ifade ederek, bir zamanlar her ikisi de sancak sahibi olan iki ayrı belediyenin, bugün tek isim altında faaliyet gösterdiklerini anımsattı.

Belediyeler Yasası’nın çok zor şartlar altında geçtiğini, engellemelere karşı sabahlara kadar direndiklerini ve UBP’nin hükümet ortakları ile Belediyeler Yasası’nı geçirdiklerini kaydeden Töre, Cumhuriyet Meclisi’nin halka en iyisini sağlamak adına Anavatan Türkiye ile birlikte çalışmalarına devam edeceğini söyledi.

Töre, Babutsa ürününün önemine de değinerek, ülkede 18 çeşit babutsa ürünü tespit edildiğini, bunların tescili için çalışma yapıldığını vurgulayarak, ürünlerde hastalık bulunduğunu, ancak arsız bir ağaç olan babutsanın her koşulda yetişebildiğini belirtti.

Festival Programı

Festival süresince Geçitkale-Serdarlı Belediyesi Halk Dansları Topluluğu, Geçitkale Serdarlı Belediyesi Minik ve Yıldızlar Halk Dansları, Gönendere Kültür ve Sanat Derneği Master Halk Dansları ve Akandere Dans ve Ateş Grubu gösterilerini sunacak.

Festivalde, Grup Feslikan, Grup Frekans, Murat Mermer&Grup SOS, “Şirin” ve Grup SOS ile kapanışta Türkiye’nin ünlü rock şarkıcısı Haluk Levent sahne alacak.