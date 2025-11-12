Güvenlik sağlanmalı

Ömer KADİROĞLU

Kuzey Kıbrıs’ta son dönemde rüşvet, yolsuzluk ve tetikçilik olaylarının artışı vatandaşlar arasında endişe yaratıyor. Ülkede yaşanan olumsuz gelişmeleri değerlendiren vatandaşlar, mevcut yönetim ve denetim eksikliklerini eleştirerek, bu durumun ciddi bir güven sorunu doğurduğunu belirtti. Vatandaşlar, bu tür sorunların çözüm için sıkı denetimler ile etkili bir devlet yönetiminin şart olduğunu vurguladı.

Ne dediler…?

Celal Topuz

“KKTC’de rüşvet, yolsuzluk ve tetikçilik gibi olaylar artmaktadır. Bu tür haberleri duydukça üzülüyoruz. Bu ülkenin bu hale gelmesinin nedeni idaresizliktir. Böyle giderse bu ülke batacaktır.”

Mustafa Burunkaya

“KKTC’de rüşvet, yolsuzluk, haraç ve tetikçilik gibi olaylar başını almış gidiyor. Bu olayların önüne geçecek kimse yok. Memlekette bozuk bir düzen sürüyor. Yaşananlar yönetimden kaynaklanmaktadır. Her önüne geleni ülkeye almaya devam ederlerse, çok büyük göçler yaşanacaktır. Durumu biraz iyi olanlar baskı ve tehdit altında kalıyorsa, bu ülkeden kaçacaktır ve göç büyüyecektir. Bu durum bizleri tedirgin ediyor.”

Mehmet Köse

“KKTC’de rüşvet, yolsuzluk, haraç ve tetikçilik olayları son zamanlarda arttı ve endişe yaşıyoruz. Bu işin sonu ne olacak bilemiyoruz. İşçi ve öğrenci adı altında gelenler takip edilmediği ve muhaceret iyi çalışmadığı için ülke yolgeçen hanına dönmüş durumda. Bu sorunun çözümü, ülkede sıkı denetim ve ülkeye gelenlerin iyi kontrol edilmesidir. Devleti yönetenler ne yazık ki iyi çalışmıyor.”

Salahi Algınay

“Ülkede rüşvet, yolsuzluk, haraç ve tetikçilik olaylarının artması, hükümetin büyük bir ayıbıdır. Hiçbir şeyi kontrol etmiyorlar ve bu tür haberler hem canımızı sıkıyor hem de tedirgin ediyor. Böyle devam ederse çok daha kötü olacaktır. Bu nedenle hükümet edenlerin artık bu işe bir çözüm üretmesi gerekiyor.”

Enver Erdem

“Rüşvet, yolsuzluk, haraç ve tetikçilik olaylarının artması hoş olmayan bir durumdur. İlgililerin bu konuda daha duyarlı olması gerekiyor. Ülkede geçmişte olmayan olaylar artarak devam ediyor. Böyle giderse endişe vericidir. Bu ülkenin bu hale gelmesinin nedeni, yönetimdeki idare zafiyetinden kaynaklanmaktadır. Bu durum daha sıkı denetimli bir yönetimle düzeltilebilir.”

Hatice Mehmet

“Ülkede yaşanan rüşvet, yolsuzluk ve tetikçilik gibi olaylar haksızlıktır ve bu ülkede bu tür olaylar yaşanmamalıydı. Kıbrıs’ta bu olayların yaşanması bizleri çok üzüyor. Umarım bu sorunlar artık son bulur; çünkü bu olaylar devam ederse, ülkede kalan insanlar da imkân buldukça ülkeden kaçacaktır.”

Emine Avcı

“KKTC’de yaşanan rüşvet, yolsuzluk ve tetikçilik gibi olaylar bizleri endişelendiriyor. Beğenmediğimiz olaylar yaşanıyor ve memnun değiliz. Ülkenin bu hale gelmesinin nedeni, ülkeye girişlerin iyi kontrol edilmemesidir. Böyle devam ederse çok daha kötü olacaktır. Yetkililere güvenmiyorum; bu nedenle de bir beklentim yoktur.”

Erbil Hüryaşar

“Ülkede yaşanan rüşvet, yolsuzluk ve tetikçilik gibi olayların artması, bu ülkede yaşamamız açısından bizleri korkutuyor. Ülke daha önce güvenli bir yerdi; ancak son zamanlarda bu tür olaylar nedeniyle yaşanmaz bir hâle geldi. Kontrol elden kaçtığı ve ülkeye girişler denetlenemediği için bu olaylar yaşanıyor. Bunu önleyebilmek için her şeyin iyice denetlenmesi gerekmektedir. Denetim olmazsa, bu olaylar devam edecektir.”