Anısı yaşatılacak

Türkiye’de 6 Şubat depreminde yaşamını yitiren Amaç Arnavutoğlu’nun anısını yaşatmak amacıyla Göçmenköy’de yapılan Meydan düzenlenen törenle açıldı.

Lefkoşa Türk Belediyesi (LTB), Göçmenköy-Taşkınköy Kültür Derneği (GÖÇTAŞ) ve Göçmenköy İdman Yurdu Spor Kulübü iş birliğinde hayata geçirilen meydanın açılışına LTB Başkanı Mehmet Harmancı, Sivil Savunma Teşkilat Başkanı Hakan Balaban, Göçmenköy Kulübü Başkanı Ersan Karataş, Göçmenköy Muhtarı Ayşe Başaranel, merhum Arnavutoğlu’nun ailesi, GÖÇTAŞ temsilcileri, sivil savunma personeli, Göçmenköy İdman Yurdu futbol takımı ve bölge halkı katıldı.

LTB Başkanı Mehmet Harmancı, törende yaptığı konuşmada 6 Şubat depreminde yaşamını yitirenleri rahmetle anarken, Göçmenköy’ün toplumsal dayanışmanın en güçlü örneklerinden biri olduğunu söyledi. “

Göçmenköy gibi dayanışmasıyla şehrin ruhunu yaratan bir semtin sembol isimlerinin anılarına sahip çıkmak hepimiz için çok değerli” diyen Harmancı, Amaç Arnavutoğlu’nun adını yaşatmanın kendileri için bir sorumluluk olduğunu ifade etti.

Göçmenköy Spor Kulübü Başkanı Ersan Karataş ise Amaç Arnavutoğlu’nun kendisi için bir kardeş gibi olduğunu belirterek, “Onu kaybettiğimiz günden beri canımdan bir parça eksilmiş gibi hissediyorum. Adını yaşatmak için çalışmaya devam edeceğiz.” ifadelerini kullandı.

Kulübün fahri başkanı Arslan Bıçaklı da Arnavutoğlu’nun kulüp için büyük bir değer taşıdığını vurgulayarak, “Amaç bizim canımız, ciğerimizdi. Kulübün futbolcusuydu, yöneticisiydi, eli ayağıydı, her şeyiydi.” dedi.

Amaç Arnavutoğlu’nun kız kardeşi Gamze Arnavutoğlu da yaptığı konuşmada, “Abimin adını yaşatmamıza vesile olan herkese minnettarım. Onun kalbi, iyiliği ve çalışkanlığı hep bizimle olacak.” ifadeleriyle duygularını dile getirdi.

