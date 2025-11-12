Uygulamalı yapıldı

Mesleki Teknik Öğretim Dairesi’ne bağlı okullarda eğitim gören öğrencilerin mesleki becerilerini ölçmek amacıyla düzenlenen Metal Teknolojisi Alanı- Metal Doğramacılığı Dalı uygulama sınavı gerçekleştirildi.

Milli Eğitim Bakanlığı Mesleki Teknik Öğretim Dairesi koordinasyonunda yapılan sınav, öğrencilere mesleki yeterliliklerini pratik olarak sergileme fırsatı sundu. Uygulama sınavında öğrenciler; kaynak teknikleri, metal kesme, şekillendirme, birleştirme ve montaj işlemleri gibi mesleğin temel alanlarında bilgi ve becerilerini gösterdi.

Daire yetkilileri, uygulama sınavlarının mesleki eğitim kalitesinin artırılması açısından büyük önem taşıdığını vurguladı. Öğrencilerin sadece teorik değil, aynı zamanda pratik alanda da donanımlı yetişmesinin hedeflendiği belirtilerek, sınavın değerlendirmelerinin mesleki standartlara uygun olarak yapıldığı açıklandı.

Yetkililer ayrıca, uygulama sınavlarının öğrencilerin gelecekte iş hayatına daha hazır ve nitelikli bireyler olarak katılmalarına katkı sağladığını belirtti. Sınav sürecinin başarıyla tamamlandığı, öğrencilerin sergilediği performanstan memnuniyet duyulduğu ifade edildi.

