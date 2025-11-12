Ambargolara karşı güçlü bir cevap

Başbakan Ünal Üstel’in, hükümet ortakları Fikri Ataoğlu ve Erhan Arıklı’nın yanı sıra Maliye Bakanı Berova ile birlikte Ankara’ya gerçekleştirdiği ziyarette altyapı projeleri ve 2026 yılına ilişkin yatırım ve yardımların ele alındığı bildirildi. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, KKTC heyetiyle görüşmesinden sonra yaptığı açıklamada, Türk Telekom ile imzalanan fiber optik projesinin önemine dikkat çekti.

Başbakan Ünal Üstel ile Türk Telekom'un adaya fiber altyapısı kazandırmasına dönük protokolü imzaladıklarını hatırlatan Yılmaz, bunun hem güvenlik hem de KKTC vatandaşları ve şirketlerinin daha ucuza, daha sağlıklı bir şekilde fiber altyapıdan istifade etmesi bakımından kıymetli bir proje olduğunu ifade etti. Yılmaz “KKTC’nin özellikle bilişim, dijitalleşme alanındaki bu adımı, haksız ambargolara karşı da güçlü bir cevap oluşturacaktır diye inanıyorum" dedi.

Bağlarımız kopmaz

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Başbakan Ünal Üstel ile Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde bir araya geldi.

Türkiye ile KKTC arasındaki ilişkinin farklı bir nitelik arz ettiğine işaret eden Yılmaz, bu ilişkinin her şeyden önce bir gönül bağı olduğunu, ortak bir geçmiş ve değerlerden gelen, ortak bir kadere, gelecek ülküsüne sahip olmaktan kaynaklanan bir bağ olduğunu ve bu bağın hiçbir koşul altında sarsılamayacağını vurguladı.

Tarihimizin en büyük anlaşması

Görüşmelerde, İktisadi ve Mali İşbirliği Anlaşması'nın da ele alındığını aktaran Yılmaz, şöyle devam etti:

"Bu yıl için uyguladığımız İktisadi ve Mali İşbirliği Anlaşmamız 21 milyar Türk Lirası seviyesinde tarihimizin en büyük anlaşması. Sayın Başbakan'la imzalamıştık ve etkili bir şekilde de hayata geçiriyoruz. Yollardan hastanelere, okullardan diğer tesislere, sanayiden tarıma, yerel yönetimlerden köylere hizmete birçok alanda bu kaynak Kıbrıs Türk halkının refahı için kullanılıyor, kullanılmaya da devam edilecek. Özellikle önümüzdeki süreçlerde girişimciliğin, üretimin desteklenmesi her alanda daha üretken bir ekonomik yapı oluşturulması yine bugün üzerinde durduğumuz konulardan biri oldu. Önümüzdeki dönem bunu daha somut birtakım çalışmalarla inşallah gündeme getireceğiz."

Yılmaz, Ağustos ayında KKTC'de e-devlet hizmetlerini akıllı telefonlara taşıyan mobil uygulamanın tanıtımını yaptıklarını, geçen haftalarda Başbakan Ünal Üstel ile Türk Telekom'un adaya fiber altyapısı kazandırmasına dönük protokolü imzaladıklarını hatırlatarak, bunun hem güvenlik hem de KKTC vatandaşları ve şirketlerinin daha ucuza, daha sağlıklı bir şekilde fiber altyapıdan istifade etmesi bakımından kıymetli bir proje olduğunu ifade etti.

Bir yıla yakın bir sürede adanın bu altyapısının tamamlanmış olacağını bildiren Yılmaz, şunları kaydetti:

"Bunun da Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ni bilişim adası yapma, özellikle bu dijital dünyada hem sosyal refah açısından hem de ekonomik açıdan ilerlemesi bakımından çok kıymetli olduğunu ifade etmek istiyorum. Yani sadece tüketiciler ucuz ve kaliteli hizmet almakla kalmayacak. Dijital ekonominin, bilişim ekonomisinin gelişimine de bu proje büyük bir ivme, büyük bir güç katmış olacaktır. Uzun yıllardır haksız, hukuksuz ambargolarla karşı karşıya Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti. Özellikle bu bilişim alanında, dijitalleşme alanındaki adımlar bu haksız ambargolara karşı da güçlü bir cevap oluşturacaktır diye inanıyorum."

Haksız izolasyonları aşacağımıza inanıyorum

Yılmaz, KKTC'nin istikrarını, gelir artırıcı reformlarını, toplumsal huzurunu çok önemli gördüklerini vurgulayarak, "Kıbrıs Türklerinin hürriyetini, hukukunu ve refahını hiçbir hesabi tutum içinde olmadan milli davamız olarak görüyoruz. Anavatan ve garantör Türkiye olarak Kıbrıs Türkü kardeşlerimizin yanında olmayı, her halükarda her şart altında sürdürmeye devam edeceğimizi bir kez daha vurgulamak istiyorum." diye konuştu.

Üstel: Türkiye’nin KKTC’ye yönelik desteği sürecek

Başbakan Ünal Üstel, Ankara temaslarının ardından yaptığı açıklamada Türkiye’nin KKTC’ye yönelik desteğinin süreceğini vurguladı. Üstel, iki ülke arasındaki bağın yalnızca finansal değil, “yaşamsal” bir ilişki olduğunu belirterek, bu bağların ortak tarih, kardeşlik ve milli hedeflerle güçlendiğini ifade etti.

Sağlık, ulaşım, dijital dönüşüm, eğitim, tarım ve sanayi gibi birçok alanda yürütülen projelere Türkiye’nin bilgi, deneyim ve kaynak desteğiyle devam edildiğini kaydeden Üstel, “Her yatırım halkımızın yaşamına doğrudan dokunuyor.” dedi.

Ankara temasları kapsamında iç güvenlik konularının da gündeme geldiğini belirten Üstel, “Vatandaşlarımızın huzurunu bozacak hiçbir girişime izin vermeyeceğiz.” ifadeleriyle kararlılık mesajı verdi. Görüşmelerde, güvenlik iş birliği antlaşmaları çerçevesinde ülkeye girişlerde uygulanacak yeni tedbirlerin ve denetim mekanizmalarının ele alındığını da açıkladı.

Cumhuriyetin 42’nci yılına sayılı günler kala Türkiye’nin desteğinin güçlü biçimde sürdüğünü belirten Üstel, Türk milletine şükranlarını sundu. Türkiye’nin Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde küresel bir aktör haline geldiğini söyleyen Üstel, “Güçlü bir Türkiye, güçlü bir Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti demektir.” ifadelerini kullandı.

İstikrarlı bir hükümet anlayışıyla çalışıyoruz

Üstel, geçmişte siyasi istikrarsızlık nedeniyle birçok İktisadi ve Mali İşbirliği Protokolü’nün uygulanamadığını anımsatarak, “Bugün istikrarlı bir hükümet anlayışıyla çalışıyoruz. Türkiye’de de aynı kararlılığı ve tamamlayıcı bir yönetim anlayışını görüyoruz.” diye konuştu.

Güncelleme Tarihi: 12 Kasım 2025, 10:02