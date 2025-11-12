Acımız ortak

Azerbaycan'dan Türkiye'ye gitmek için havalanan C30 kargo uçağı Gürcistan'da düştü, 20 asker şehit oldu. Askeri kargo uçağının düşmesi, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde derin üzüntü yarattı. Kazada şehit olan askerler için ülke genelinde taziye mesajları yayımlandı.

Türkiye Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Gürcistan-Azerbaycan sınırında düşen C130 tipi askeri kargo uçağında uçuş ekibi ile 20 personelin bulunduğunu, arama kurtarma çalışmalarının devam ettiğini bildirdi.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, "Düşen uçağımızda uçuş ekibi ile birlikte 20 personelimiz bulunuyordu. Arama kurtarma çalışmaları devam etmektedir." ifadesi kullanıldı.

Kalkıştan 27 dakika sonra radardan kayboldu

Bu arada henüz düşüş sebebi belli olmayan uçağın rotasına dair bilgiler ortaya çıktı. Sabah saat 09.50'de Trabzon'dan havalanan kargo uçağı ilk olarak Azerbaycan'ın Gence şehrine 11.06'da iniş yaptı. Burada bir süre bekledikten sonra 13.20'de Türkiye'ye gelmek üzere Gence'den havalanan uçak kalkış yaptıktan 27 dakika sonra radardan kayboldu. Gürcistan Hava Navigasyonu İdaresinden yapılan açıklamada da, uçak Gürcistan hava sahasına girdikten birkaç dakika sonra radar bağlantısının kesildiği ifade edildi.

Açıklamada, uçağın herhangi bir acil durum sinyali göndermediği kaydedildi.

Erdoğan: Rabbim şehitlerimize rahmet eylesin

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ankara'da katıldığı programda uçak kazasına ilişkin konuştu. “Azerbaycan'dan ülkemize gelmekte olan C130 tipi askeri uçağımızın Gürcistan-Azerbaycan sınırında düştüğü bilgisini derin bir üzüntüyle öğrendik.” ifadelerini kullanan Erdoğan, “Enkaza ulaşma çalışmalarıyla ilgili ülke makamlarıyla koordineli biçimde çalışmalarımız devam ediyor. Rabbim şehitlerimize rahmet eylesin.” dedi.

Aliyev taziye mesajı gönderdi

Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev de Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı arayarak taziye mesajı gönderdi. Aliyev, “TSK'ya ait askeri kargo uçağındaki askerlerin kaybı nedeniyle derin üzüntü duyduk.” dedi.

Kaza, KKTC’de derin üzüntü yarattı

Kazada şehit olan askerler için KKTC genelinde taziye mesajları yayımlandı. Cumhurbaşkanı, Başbakan, Meclis Başkanı ve bakanlar yaptıkları açıklamalarda, Türkiye’ye ve Türk milletine başsağlığı dileklerini iletti.

Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman:

"Azerbaycan'dan Türkiye'ye gitmek üzere havalanan askeri kargo uçağının Gürcistan-Azerbaycan sınırında düştüğünü büyük bir üzüntü ile öğrendim. Şehitlere Allah'tan rahmet, ailelerine, yakınlarına ve tüm Türkiye'ye başsağlığı ve sabır dilerim."

Cumhuriyet Meclisi Başkanı Ziya Öztürkler:

“Milletimizin bağrından çıkan kahraman evlatlarımızı kaybetmenin derin üzüntüsü içerisindeyiz. Bu elim kazada hayatını kaybeden tüm Mehmetçiklerimize Allah’tan rahmet, kederli ailelerine ve Türk milletine başsağlığı diliyorum.”

Başbakan Ünal Üstel

"Azerbaycan–Gürcistan sınırında meydana gelen askeri kargo uçağı kazasında şehit olan kardeşlerimizin acısını derin bir üzüntüyle öğrenmiş bulunmaktayım.

Kıbrıs Türk halkı olarak, bu elim kazada hayatını kaybeden kahraman askerlerimize Allah’tan rahmet, kederli ailelerine, Türk Silahlı Kuvvetleri’ne ve Anavatan Türkiye Cumhuriyeti halkına başsağlığı diliyor; yaralılarımıza acil şifalar temenni ediyorum."

Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Erhan Arıklı:

“Türk Hava Kuvvetlerine ait askeri kargo uçağının Gürcistan-Azerbaycan sınırında düşmesi sonucu hayatını kaybeden kahraman askerlerimizin acısını derin bir üzüntüyle öğrendim. Aziz şehitlerimize Allah’tan rahmet, kederli ailelerine, Türk Silahlı Kuvvetleri’ne ve tüm Türk milletine başsağlığı diliyorum. Milletimizin başı sağ olsun.”

Ekonomi ve Enerji Bakanı Olgun Amcaoğlu:

“Azerbaycan’dan Türkiye’ye gitmekte olan Türk silahlı Kuvvetleri’ne ait C130 tipi askeri uçağımızın bugün Gürcistan - Azerbaycan sınırında düştüğü bilgisini derin bir üzüntüyle öğrendik. Kahraman şehitlerimize Yüce Allah'tan rahmet, ailelerine ve yakınlarına sabır diliyorum.”

Turizm, Kültür, Gençlik ve Çevre Bakanı Fikri Ataoğlu:

Azerbaycan’dan Türkiye’ye giden C130 tipi askeri uçağının Gürcistan-Azerbaycan sınırında düştüğü bilgisini derin bir üzüntüyle öğrendim Kardeş Türkiye’nin ve Türk Silahlı Kuvvetleri’nin acısı, bizim de acımızdır.”

Kimler mesaj yayımladı?

Maliye Bakanı Özdemir Berova, Sağlık Bakanı Hakan Dinçyürek, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Oğuzhan Hasipoğlu, Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanı Hüseyin Çavuş, İçişleri Bakanı Dursun Oğuz, Milli Eğitim Bakanı Nazım Çavuşoğlu Beşinci Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, UBP Genel Sekreteri Ahmet Savaşan da Türkiye’ye ve Türk milletine başsağlığı dileklerini iletti.