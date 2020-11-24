Çağdaş Kadınlar Derneği, öğretmenlerin gününü kutladı

Mormenekşe Çağdaş Kadınlar Derneği, 24 Kasım Öğretmenler Günü nedeniyle dün Mormenekşe İlkokulu ve Yakın Doğu Koleji’ni ziyaret etti.

Hayriye Tokyay başkanlığındaki derneğin ziyaretinde Sıdıka Erdoğuş, Nuray Enver, Elmas Menekşeli Civisilli, Semra Eryılmaz Önder, Tolga Küçükler, Hurmuse Djemal, Fikret Zeden ve Filiz Nihat da hazır bulundu.

Dernek her iki ziyaretinde de öğretmenlere kadınların el emeği göz nuru olan hediyelerden takdim etti.

Öğretmenler unutulmadı

Dernek dünkü ilk ziyaretini Mormenekşe İlkokulu’na gerçekleştirdi. Öğretmenlerle bir araya gelen dernek başkan ve üyeleri, 24 Kasım Öğretmenler Günü’nü kutladı.

Derneğin ikinci adresi de Yeniboğaziçi’nde faaliyet gösteren Yakın Doğu, kreş, ilkokul ve kolej kompleksi oldu. Müdür ve öğretmenlerle bir araya gelen dernek, öğretmenler gününü kutladı.

Dernek Başkanı Hayriye Tokyay, ziyarette yaptığı konuşmada şunları ifade etti:

“Beldemize hoş geldiniz. Bizler Sivil Toplum Kuruluşu olarak, bu eğitim kurumumuzda, birçok kadınımıza da iş imkânı sağlanmasından dolayı, duymuş olduğumuz memnuniyeti de, bu vesile ile dile getirdik. Tüm öğretmenlerimize ve çalışan personele başarılar diliyoruz.”