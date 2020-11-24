Kadın girişimciler panel düzenledi

Akdeniz Karpaz Üniversitesi Kadın Çalışmaları Uygulama ve Araştırma Merkezi (AKÜNKUAM), 19 Kasım Dünya Kadın Girişimcilik Günü nedeniyle panel düzenledi. Panele katılan Semral Erel, Fatma Garanti ve İlke Özerlat, girişimcilik hikâyelerini konuklarla paylaştı. Akdeniz Karpaz Üniversitesi’nden (AKÜN) verilen bilgiye göre, panelin açılış konuşmasını AKÜN İşletme Fakültesi Dekanı Doç. Dr. Ayşen Berberoğlu yaptı. Berberoğlu, Semral Erel, Fatma Garanti ve İlke Özerlat’ın çok farklı alanlarda kadının gücünü gösterdiğini kaydederek, “Her birinin hikayesi ilham verecek kadar güzel ve etkileyici. Bu hikayeler kadınlarımızı cesaretlendirdiği gibi diğer kadınlarımızı da örnek olacak” dedi. Berberoğlu’ndan sonra söz alan Erel, Garanti ve Özerlat iş yaşamlarıyla ilgili girişimcilik hikayelerini anlattı. Semral Erel, “Hayallerimi gerçekleştirdim. Gençler, kalplerinin sesine kulak versin ve ne yapmak istediklerine kendileri karar versin” dedi. Fatma Garanti ise, kadının isterse her işi başarabileceğini kaydederek, “Bu işe, 7 lt’lik sütle evde başladım, şimdilerde büyük bir fabrikada üretime devam ediyoruz” şeklinde konuştu. İlke Özerlat ise, “Kahve kokusunu içime çektiğimde yapmak istediğim işin bu olduğunu anladım. Avukatlığı bırakıp kendi işime sahip çıktım” ifadelerini kullandı.