Tarihi zirve

Güney Kıbrıs ile Mısır arasında “tarihi” olarak nitelendirilen ilk Hükümetler Arası zirvenin Kahire’de gerçekleştiği bildirildi.

Alithia gazetesi “Doğalgaz Borusu ile İki Ülkenin Elektrik Bağlantısına İvme-Tarihi Kıbrıs-Mısır Hükümetler Arası Toplantısı… İki Ülkenin Askeri Tatbikatları Gelişme Halinde, Kıbrıs Mısır’a Özel Tatbikatlar İçin Çok Sayıda Asker Gönderdi” başlık ve spotlarıyla aktardığı haberinde, dün Kahire’de yapılan zirvede iki ülke arasındaki ilişkilerin tüm düzeylerde geliştirilmesinin kararlaştırıldığını yazdı.

Gazete, toplantıda denizaltı doğalgaz borusu inşası ile EuroAfrica Interconnector için yapılan çalışmaların hızlandırılması talimatının verildiğini; bunun yanı sıra iki ülke arasında elektrik bağlantısı yapılmasına yönelik memorandum imzalanmasının kararlaştırıldığını kaydetti.

Toplantıda, iki ülke arasındaki savunmayla ilgili işbirliğinin teyit edildiğini belirten gazete, ortak askeri tatbikatların da gelişme halinde olduğunu ve çok sayıdaki Rum askerin, özel tatbikatlara katılmak amacıyla Mısır’da bulunduğunu yazdı.

‘Burası ikinci ülkeniz’

Gazete, Mısır Cumhurbaşkanı Abdülfettah El Sisi’nin Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis ile ona eşlik eden bakanları, “ikinci ülkeniz Mısır’a hoş geldiniz” diyerek karşıladığını iki dost ülkenin işbirliğini vurguladığını kaydetti.

Habere göre El Sisi, iki ülke arasındaki ilişkilerin sağlam temellere dayandığını ve işbirliğinin, savunma ve ekonomi gibi alanlarda daha da geliştirilebileceğini ifade ederek, Yunanistan’ın da dahil olduğu üçlü işbirliği mekanizmalarından bahsetti.

El Sisi, Doğu Akdeniz’deki durum ve Kıbrıs sorunuyla ilgili açıklamalarda da bulunarak, tüm ülkelerin Uluslararası Hukuk ile BM Haritası’nı dikkate alması ve başka ülkelerin iç meselelerine müdahale etmeyip, Münhasır Ekonomik Bölgeleri içerisindeki egemenlik haklarına saygı göstermesi gerektiğini vurguladı.

Mısır’ın, Kıbrıs sorununa BM Güvenlik Konseyi kararları zemininde çözüm bulunması gerektiğini ifade eden El Sisi, “Kıbrıs Cumhuriyeti’nin egemenlik haklarını” veya BM kararlarını ihlal eden eylemlere karşı Rum Yönetimi’ni desteklediklerini kaydetti.

Gazete, Anastasiadis’in yaptığı açıklamalarda ise, iki ülke arasında tüm alanlardaki iyi ilişkilere vurgu yaparak, gerek zirve toplantısında, gerekse bakanlar arasında yapılan ikili görüşmelerde, farklı alanlardaki işbirliğinin geliştirilmesine yönelik fikir alışverişi yapma imkanı bulduklarını söylediğini yazdı.

Habere göre Anastasiadis, doğalgaz borusu inşasıyla ilgili 15 Eylül’de teknik komitelerin toplantı yapacağını belirtti.

Anastasiadis, El Sisi’yi Kıbrıs sorunundaki son gelişmelere dair bilgilendirdiğini ifade ederken, El Sisi ile uluslararası gelişmeleri de ele alarak Afganistan meselesini, Doğu Akdeniz ile Orta Doğu’daki ihtilafları, Mısır’ın bölgede oynadığı yapıcı rolü ve AB-Mısır ilişkilerini ele aldıklarını kaydetti.

Bakanlar uzlaştı

Gazete devamla, Rum Enerji Bakanı Natasa Pilidu ile Mısırlı mevkidaşı Muhammed Şakir El Markabi’nin zirve toplantısı çerçevesindeki görüşmelerinde iki ülke arasında elektrik bağlantısı yapılması için karşılıklı anlayış memorandumu imzalanmasını kararlaştırdıklarını yazdı.

Haberde, Pilidu’nun El Markabi’yi memorandumu imzalamak üzere Güney Kıbrıs’a davet ettiği ifade edildi.

Gazete, Rum Savunma Bakanı Haralambos Petridis’in açıklamalarında ise, iki ülke arasında var olan askeri alandaki işbirliğinin bugüne kadarki en iyi düzeyde bulunduğunu ve Rum askerlerin, Mısır’da yapılmakta olan çok uluslu “Bright Star” tatbikatına katıldıklarını söylediğini yazdı.

Habere göre Petridis, bunun yanı sıra Güney Kıbrıs’ta da iki ülkenin özel güçlerinin, “Özel Operasyon Tatbikatı” icra ettiklerini kaydetti.

İşbirliğinin, Yunanistan’ın da dahil olduğu üçlü mekanizmalar çerçevesinde genişletildiğini belirten Petridis, “MEDOUSA” tatbikatını örnek göstererek, bir sonraki tatbikatın Kasım ayında, Yunanistan’da gerçekleştirileceği bilgisini verdi.