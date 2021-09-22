‘Delirenler’ ayakta alkışlandı

Bu Memleket Bizim Platformu’nun (BMBP) organize ettiği, “Delirenler” Sokak Tiyatrosu, Turizm Emekçileri Sendikası’nın ev sahipliğinde, Girne’de halka sunuldu.

Açıklamaya göre, kalabalık bir seyirci kitlesinin yer aldığı gecede, seyirci de interaktif olarak oyuna katıldı.

Oyun, pandemi koşulları göz önünde bulundurularak ve sosyal mesafeye dikkat edilerek sahnelendi.

Oyunun yazarı ve yönetmeni Yaşar Ersoy gecenin sonunda yaptığı konuşmada, Bu Memleket Bizim Platformu’na, ev sahipliği yapan Turizm Emekçileri Sendikası’na ve seyircilere teşekkür ederek, toplumsal, sanatsal ve kültürel varoluşlarını üretimleriyle sürdüreceklerini belirtti.

“Bir Sanatsal Direniş Eylemi” olarak sahnelenen “Delirenler” Sokak Tiyatrosu, gazete haberlerinden ve Hatice İncirli Teralı öğretmenin sosyal medya paylaşımlarından yola çıkılarak, Yaşar Ersoy tarafından yazıldı ve kurgulandı.

Oyunda, Nazım Hikmet, Faize Özdemirciler, Neşe Yaşın ve Şener Levent’in şiirlerine de yer verildi. Oyunun müzik uyarlamasını Barış Refikoğlu, afişini Umut Ersoy yaptı. Oyunda, Özgür Oktay, Döndü Özata, Erol Refikoğlu, Yaşar Ersoy, Barış Refikoğlu ve Umut Ersoy rol alıyor.