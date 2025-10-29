‘Verdiğimiz sözleri tuttuk’ 

Başbakan Ünal Üstel, Güzelyurt Yeni Sosyal Konut Projesi’ni inceledi.

Başbakanlık’tan verilen bilgiye göre, proje alanında yetkililerden detaylı bilgi alan Üstel, “Güzelyurt’ta, kura çekimi tamamlanarak hak sahipleri belirlenen sosyal konut projesinin geldiği noktayı görmek ve süreci yakından takip etmek istedik” dedi.

Temel atıldığı günden bu yana yapılan eleştirileri hatırlatan Başbakan Üstel, “O gün atılan temele inanmayanlar olmuştu. Ancak bugün sahada gördüklerimiz, bu hükümetin verdiği her sözü tuttuğunun en somut kanıtıdır” diye konuştu.

Müteahhit firmanın çalışmalarını planlandığı şekilde yürüttüğünü, önümüzdeki iki ay içinde kaba inşaatın tamamlanacağını söyleyen Üstel, “Bu proje ile ev sahibi olmayan gençlerimizi uygun koşullarda konut sahibi yapacağız. 2026 yılının sonuna kadar binaları tamamlayıp hak sahiplerine teslim edeceğiz. Böylece Güzelyurt halkına verdiğimiz sözü yerine getirmiş olacağız” ifadelerini kullandı.

Güzelyurt’u vermek değil, sahip çıkmak derdindeyiz

Başbakan Üstel, Güzelyurt’un tarihsel, stratejik ve ekonomik değerine vurgu yaparak şöyle konuştu:

“Biz Güzelyurt’u birilerine verme değil, ona ve burada yaşayan halka sahip çıkmanın derdindeyiz. Güzelyurt–Lefke çift şerit yolunu yapan da açan da biz olduk. Soğuk hava deposu tamamlanmak üzere, hastane projesi ise tüm hızıyla devam ediyor.

2009 seçim bildirgesine Türkiye’den su projesini koyan, Anavatan Türkiye ile birlikte bu vizyonu hayata geçiren bizdik. Güzelyurt Ovası’nı suya kavuşturan da biziz. Yıllar önce ilk sosyal konutları, Derivasyon Projesi’ni, Güzelyurt–Lefkoşa çift şerit yol projesini yapan da yine bizdik.

Güzelyurt’u vermenin peşinde olanlar, taş taş üstüne koymazken; bu toprakları vatan bilen, taş taş üstüne koyan biz olduk. Bizde sadece söz yok; bizim hem söyleyecek sözümüz hem de o sözü hayata geçirecek gücümüz var.

İktidar demek iş demektir, hizmet demektir, kaynak demektir. İktidar demek icraat demektir. İktidar gemisi lafla yürümez; işle yürür, hizmetle yürür. Her zaman söylüyoruz: Onlar konuşur, biz yaparız.”

Başbakan Üstel, sosyal konut projesinin yalnızca bir inşaat yatırımı değil, aynı zamanda bölgeye sahip çıkma iradesinin göstergesi olduğunu belirterek, “Amacımız, Güzelyurt halkının kendi topraklarında kalmasını, köklerinden kopmadan burada yaşamını sürdürmesini sağlamaktır” dedi.

Sosyal konut atağı ülke geneline yayılacak

Her fırsatta istikrarın önemine vurgu yaptıklarını söyleyen Başbakan Üstel, “Bugün o istikrarın somut sonuçlarını hep birlikte görüyoruz. İstikrarın devamıyla birlikte Güzelyurt’ta ikinci etap sosyal konut projesini de hayata geçireceğiz. Bunun yanında, önümüzdeki günlerde birçok bölgede yeni sosyal konut temellerini atacağız” şeklinde konuştu.

Hükümetin çalışmalarını kararlılıkla sürdürdüğünü vurgulayan Üstel, “Bizim hükümetimiz lafla değil, icraatla konuşan bir hükümettir. Yeni reformlarla, yeni projelerle halkımızın daha konforlu ve refah içinde bir yaşam sürmesi için gece gündüz çalışıyoruz. Halkımızın ihtiyaç duyduğu her alanda çözüm üretmeye devam edeceğiz” dedi.

