İzleyiciyle buluşacak

Lefkoşa Belediye Tiyatrosu’nun yeni oyunu “Bir İhtimal Kabare”nin prömiyeri pazartesi günü saat 20.00’de Bandabuliya Sahnesi’nde gerçekleştirilecek. Oyun, Aliye Ummanel tarafından yazıldı ve yönetildi.

Oyunda, insanların etnik farklılıklarına rağmen bir arada yaşayabileceği teması işleniyor. Oyuncu kadrosunda Osman Ateş, Döndü Özata, Özgür Oktay, Hatice Tezcan, Barış Refikoğlu, Gülsefa Dede, Altekin Erginel ve Ali Moda yer alıyor.

Dekor tasarımı Özlem Deniz Yetkili, özgün müzik Ersen Sururi, koreografi Osman Ateş, ışık tasarımı Salih Kanatlı tarafından yapıldı. Afiş ve broşür tasarımı ile fotoğraflar Umut Ersoy’a ait. Orkestrada Ali Suyolcu, Uğur Güçlü, Ebru Pendakomolu ve Ercüment Şeker görev alırken, dansçılar Meryem Kuraner, Ayşe Aslan, Ertan Berksu ve Ahmet Alasya’dan oluşuyor. Işık uygulama Fırat Çelik, dekor asistanlığı Ali Moda tarafından yürütülürken, Mehmet Eseri tonmeister ve Mehmet Demir sahne amiri olarak görev yaptı.

Major Müzik Merkezi’nin katkılarıyla sahnelenecek oyun, 8 Aralık’tan itibaren her pazartesi saat 20.00’de Bandabuliya Sahnesi’nde izleyiciyle buluşacak. Biletler gisekibris.com adresinden ve Lefkoşa Belediye Tiyatrosu gişesinden temin edilebilecek.



