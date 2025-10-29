Akaryakıt ve tüp gaza zam geldi

Resmi Gazete’de yayımlanan emirnameye göre, diğer miktarlardaki gazın kilogram fiyatı KDV dahil 55,5 TL’yi geçmeyecek.

İthalatçı şirketlerin azami satış fiyatı KDV hariç 301,57 TL, dağıtım şirketleri için KDV dahil 414 TL, bayi-ler için 524 TL, market/bakkallar için azami fiyat ise KDV dahil 555 TL olarak belirlendi.

Taşıma maliyetlerine ilişkin düzenlemeler kapsamında, bayiler 10 kilogramlık tüp gaz için her 10 kilo-metrede 1,5 TL taşıma payı alabilecek.

Akaryakıt fiyatlarına da zam geldi. Yeni düzenlemeyle birlikte, kurşunsuz benzin, euro diesel ve gazya-ğı fiyatlarına ciddi oranlarda artış geldi.

Buna göre; Euro diesel 44.25 TL, Gaz yağı 43.60 TL, 98 Oktan benzin 45.12 TL, 95 Oktan benzin ise 44.12 TL den satılacak.

