Örnek işbirliği

Lefkoşa Türk Belediyesi (LTB) ve Merit Park Hotel iş birliğiyle hayata geçirilen çevre dostu proje kapsamında, Sedat Simavi Endüstri Meslek Lisesi öğrencileri anlamlı bir geri dönüşüm çalışmasına imza attı. Öğrenciler, Merit Park Hotel’de toplanan cam şişeleri geri dönüşüm yoluyla ham madde haline getirerek boya ve asfalt üretiminde kullanılmak üzere belediyelere ve bazı işletmelere satışını gerçekleştiriyor. Proje kapsamında Lefkoşa Türk Belediyesi, cam atıkların toplanması ve taşınması süreçlerinde aktif destek veriyor. Belediye ekipleri tarafından düzenli olarak Merit Park Hotel’den toplanan cam atıklar, hem doğanın korunmasına hem de öğrencilerin projeyi sürdürebilmesine katkı sağlıyor.

Çalışmalar incelendi

LTB Başkanı Mehmet Harmancı, Merit International Sosyal İşler Koordinatör Yardımcısı ve Merit Park Hotel Halkla İlişkiler Müdürü Devrim Metin ile belediye yetkilileri Sedat Simavi Endüstri Meslek Lisesi’ni ziyaret ederek, yürütülen çalışmalar yerinde incelendi ve öğretmenlerle öğrencilerden proje hakkında bilgi aldı.

Merit’in desteği sürecek

Ziyarette konuşan Metin, çevreye duyarlı projelere desteklerinin süreceğini belirterek, “Merit Park Hotel olarak sadece kaliteli hizmet sunmakla kalmıyor, aynı zamanda sürdürülebilirlik ve geri dönüşüm konusunda da sorumluluk alıyoruz. Gençlerimizin hem çevre bilincini geliştiren hem de okullarına katkı sağlayan bu örnek projeyi desteklemeye devam edeceğiz” dedi.

Harmancı ise öğrencilerin yaratıcılığı ve emeklerinin örnek bir çalışma ortaya çıkardığını belirtti.