Unutulmaz anlar yaşanacak

Kuzey Kıbrıs’ın önde gelen tatil ve eğlence adreslerinden Merit Park Hotel, bu yıl yeni yıl heyecanını sadece bir geceyle sınırlamayıp günlere yayılan kapsamlı bir programla kutlama dönemini başlatıyor. Otel yönetimi, konserlerden festival alanına uzanan geniş içerikli etkinliklerle misafirlerine hem eğlence hem de konforun bir arada sunulduğu bir yılbaşı atmosferi hazırladı.

Yeni yıl programının ilki 27 Aralık akşamı olacak. Sevilen yorumcu Korhan Saygıner, Letafet sahnesinde gerçekleştireceği canlı performansla yılın son günlerine enerjik bir başlangıç yaptıracak. Otelin yılbaşı takvimi, 31 Aralık gecesi düzenlenecek büyük yılbaşı kutlamasıyla devam edecek. Arabesk müziğin güçlü sesi Serkan Kaya, bu özel gecede sahneye çıkarak unutulmaz şarkıları ve canlı performansıyla misafirleri 2026’nın ilk dakikalarına coşku dolu bir atmosferde taşıyacak.

Yeni yıl kutlamaları yalnızca Aralık ayıyla sınırlı kalmayacak. Pop müziğin önemli isimlerinden Çelik, 3 Ocak’ta Letafet sahnesinde sahne alarak yılın ilk günlerinde müzikseverlere keyifli bir gece yaşatacak. Otel, konser etkinliklerine ek olarak 30 ve 31 Aralık tarihlerinde teras bölümünde Yeni Yıl Sokağı kuracak. Bu alanda eğlence stantları, yılbaşı konseptli lezzetler, sıcak içecekler ve sürpriz sahne performansları yer alacak. Festival tadında planlanan bu etkinlik, iki gün boyunca misafirlere hem sosyal hem de gastronomik açıdan zengin bir deneyim sunacak.

Merit Park Hotel, hazırladığı programla yeni yıl dönemini misafirler için dolu dolu bir tatil sürecine dönüştürmeyi amaçlıyor. Otel yönetimi, konfor ve eğlenceyi bir arada sunan hizmet anlayışıyla bu yılbaşında misafirlerin unutulmaz anılar biriktirmesini hedeflediklerini belirtiyor.

