Devamı gelecek

Dipkarpaz Belediye Başkanı Suphi Coşkun, uzaktan eğitim projesine katkı koymak için bölgesinde bulunan çocuklara tablet dağıttı.

Belediye Başkanı Coşkun, tablet dağıtımı sırasında yaptığı konuşmada, “Bölgemdeki çocuklar Lefkoşa’daki Mağusa’daki çocuklarla rekabet edebilmeli, eğitimden geri kalmamalı” dedi.

Coşkun, “Elimizden geleni yapıyoruz. Bir evde kardeşler varsa verdiğimiz tableti paylaşarak kullanacaklar. Şimdilik elimizden bu geliyor” ifadelerini kullandı.

Coşkun şunları söyledi: “Bölgemizdeki çocuklar eğitimden geri kalmamalı. Her çocuğun eğitime ihtiyacı vardır. Bizler de belediye olarak ekonomik durumu iyi olmayan ailelerin çocuklarına tablet dağıttık ve dağıtmaya devam edeceğiz. Katkıda bulunan Ahmet Arabacıoğlu, Mustafa Bulutoğulları, Ahmet Noyan, İzmir’den işi adamımız Fesih Demirer, ayrıca İstanbul Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyesi Ayşegül Okumuş’a katkılarından dolayı teşekkür ederim.”

Güncelleme Tarihi: 02 Mart 2021, 10:48