Başarılı bir isim

Kuzey Kıbrıs’ın en büyük turizm yatırım grubu olan Net Holding iştiraklerinden Merit Turizm, Ada’da yatırımlarına devam ediyor. Mevcut 6 otelinin yanı sıra 7. otel inşaatına devam eden grup, başarılı isimleri de kadrosuna katıyor.

Girne’de bulunan Merit Park Hotel deneyimli isim Alper Pınar’a teslim edildi. Kuzey Kıbrıs’ta ve yurt dışında pek çok başarılı çalışmaya imza atan Alper Pınar, genel müdür olarak atandığı Merit Park Hotel’deki görevine başladı.

Kuzey Kıbrıs turizmine pek çok ilki kazandıran, turizmin geliştirilmesinde ve çeşitliliğinin artırılmasına öncü kuruluş olan Merit Ailesi’ne katılmaktan dolayı çok mutlu olduğunu belirten Alper Pınar, “Merit Ailesi’ne dahil olmak bir ayrıcalık. Ekip arkadaşlarımla birlikte Kuzey Kıbrıs turizminde fark yaratmaya devam edeceğiz” dedi.

Güncelleme Tarihi: 02 Mart 2021, 11:18