7 kapıyı kırdı

Gazimağusa’da faaliyet gösteren Portofino Otel’e girip, resepsiyondan kol saati ve nakit para çaldığı tespit edilen Veysel Doğdu (41) gözaltına alındı. Zanlı PCR testi yapıldıktan sonra sonuçlar çıkıncaya kadar karantinaya alındı. Zanlı hakkında dün tutuklama talebiyle gıyabında duruşma yapılırken, polis iddiaları aktardı. Zanlının hırsızlığın yanı sıra 7 kapıya hasar verdiği de ortaya çıktı.

Soruşturmayı yapan polis, 15-28 Şubat tarihleri arasında, Gazimağusa’da faaliyet gösteren Portofino isimli otele girilerek, resepsiyon kısmında bulunan 1 kol saati ve 60 TL nakit para çalındığını, bir odanın kapı camı, 5 oda kapısının ise kilit kısımları kırılarak hasara uğratıldığını söyledi. Polis, olayla ilgili başlatılan soruşturma sonucu zanlının tespit edilerek yakalandığını ifade etti. Polis, zanlı hakkındaki soruşturmanın devam ettiğini belirterek, 3 gün süre istedi.

Mahkeme talebi kabul etti.