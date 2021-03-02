Kuzey Kıbrıs Hızlı Tüketim Ürünleri Tedarikçileri Derneği (TUTDER), üyelerinin katkıları ile toplanan gıda ve temizlik ürünlerinin yer aldığı 70 bin adet ürün ihtiyaçlı kesimlere ulaştırılmaya başladı.

TUTDER tarafından oluşturulan Sosyal Yardım Dayanışma Platformu, “Bir Yanından Biz Tuttuk Bir Yanından Siz Tutun” sloganıyla yaptığı çağrılara olumlu yanıt veren kuruluşlar arasında yer alan Girne Evkaf İyilik Gönüllüleri ve ZAYDER, gıda ve temizlik malzemelerinden oluşan paketleri bugün ihtiyaçlı kesimlere ulaştırmaya başladı.

Dağıtımın anında konuşan TUTDER Başkanı Bertan Özberkman, ekonomik krizi en derinden yaşayan ailelere bu proje ile ulaşarak yardımcı olmayı amaçladıklarını belirterek İyilik Gönüllülerine ve ZAYDER’e paketleri hedefe ulaştırmada kendilerine yardımcı olmaları nedeniyle içtenlikle teşekkür etti.

Oluşturdukları Sosyal Yardım Dayanışma Platformu ile daha geniş kitlelere ulaşarak toplumsal dayanışma ruhunu güçlendirmek istediklerini anlatan Özberkman, “Bir yanından biz tuttuk, bir yanından siz tutun” demiştik, bu çağrımıza elini uzatan İyilik Gönüllüleri ve ZAYDER hem toplumsal birlik ve huzur adına hem de ilerde gerçekleştireceğimiz diğer gönüllü projelerde işbirliği adına duyarlı bir adım attılar” şeklinde konuştu.

Bireysel değil toplumsal menfaat

TUTDER üyelerinden Engin Yeşilada, ihtiyaçlı kesimlere yardım amacıyla başlattıkları toplumsal hareketi daha geniş tabanlı ekonomik ve sosyal aktivitelerle desteklemeyi amaçladıklarına vurgu yaptı. Yeşilada devamla şunları söyledi: “Bireysel değil toplumsal menfaatler için yola çıktık. Toplum olarak genelde bardağın boş tarafına bakıyoruz bizler bardağın dolu tarafını da göstererek birçok güzel şeyin yapılabileceğine inandığımız için bir araya geldik. Bizler firmalar olarak yıllardır üzerimize düşen toplumsal sorumluluklardan kaçınmadık ancak bu kez güçlerimizi birleştirerek hem daha çok ihtiyaçlı kitleye ulaşmak hem de toplumsal birliktelik ve dayanışma ruhuna güçlü bir örnek teşkil etmek istedik.”

TUTDER, “Bir Yanından Biz Tuttuk Bir Yanından Siz Tutun” kampanyası çerçevesinde 70 bin ürünün haneler ulaştırılması amacıyla dağıtımını sürdürecek.