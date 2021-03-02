Hasipoğlu: Davetin amacı açık

Ulusal Birlik Partisi (UBP) Milletvekili Oğuzhan Hasipoğlu katıldığı televizyon programında, beş artı BM gayri resmi toplantı davetinin iki toplumlu, iki kesimli federasyonu görüşme daveti olmadığının çok açık olduğunu belirtti.

Hasipoğlu, BM Genel Sekreteri’nin taraflara gönderdiği davet mektubuyla ilgili açıklamalarda bulunarak, içeriğindeki cümleleri yorumladı.

Hasipoğlu, “Davet 27-29 Nisan tarihlerinde İsviçre`nin Cenevre kentinde, bizim, Güney Kıbrıs’ın, Türkiye, Yunanistan, İngiltere ve BM’nin katılacağı gayri resmi bir toplantı davetidir. Bu davet mektubunun gerekçesi, diğer bir ifadeyle toplantının ne amaçla yapıldığı önem arz etmektedir” dedi.

Oğuzhan Hasipoğlu, konferansla ilgili davette yer alan “Görünebilir gelecekte, Kıbrıs sorununa kalıcı bir çözüm bulmak adına taraflar arasında ortak bir zemin olup olmadığını anlamak için yapılacağı”na ilişkin ifadeyi “Görünebilir gelecekte ifadesiyle, BM kendine göre bir süre ortaya koymaktadır” şeklinde yorumladı.

Hasipoğlu, “Niyetinin bir an önce Kıbrıs meselesini neticelendirmek olduğu anlaşılmakla birlikte, görüşmelerin başlaması halinde bir süre sınırının olup olmayacağı, görüşmeler başlangıç aşamasında karara bağlanabilecek bir konudur. Ancak bizim arzumuz mutlaka bir takvimin olmasıdır” dedi.

Yine aynı cümlede yer alan “ortak bir zemin olup olmadığının değerlendirilmesi” ifadesinin oldukça önemli olduğuna işaret eden Hasipoğlu, “İki günlük toplantılar ışığında değerlendirmenin sonucuna göre BM, bir tespit yapacak ve nasıl bir yol haritası ortaya koyacağını belirtecektir” değerlendirmesinde bulundu.

Cumhurbaşkanı Tatar’ın daveti kabul niyetini belirten mektubu içinde bulunulan günlerde göndereceğini belirten Hasipoğlu, “Sonuç olarak, Güney komşumuz, BM ve diğer üç ülke, iki devletli çözüm modelini dinlemeye Cenevre’ye geliyor olacaklardır. Bu sefer gerçekten de farklı olacaktır” ifadelerine yer verdi.