Kendini spora verdi

Melis GÜNEL

Uzun süredir yaşamını İstanbul’da sürdüren Ulusal Birlik Partisi (UBP) Milletvekili Hüseyin Özgürgün, 2 yıla yakındır Meclis çalışmalarına katılmazken, Türkiye’de spor faaliyetlerini sürdürüyor. Atletizm sporuyla uğraşan Özgürgün, geçtiğimiz günlerde şampiyon oldu. Hüseyin Özgürgün ‘Türkiye Masterler Atletizm Şampiyonası’nda ikincilik ödülü aldı.

Başarı haberini eşi İnci Pars Özgürgün duyurdu. Sosyal medya hesabından paylaşım yapan İnci Pars Özgürgün eşinin “Türkiye Masterler Salon Atletizm Şampiyonası”nda dereceye girdiğini duyurdu.

Bazıları tebrik etti, bazıları da eleştirdi

İnci Pars Özgürgün’ün paylaşımı kısa sürede onlarca yorum aldı. Kimisi Özgürgün’ün başarısını kutlarken, kimisi Meclise gelmeden maaş aldığını, KKTC’den aldığı parayla İstanbul’da iyi bir yaşam sürdüğünü savunarak, eleştirilerde bulundu.

Dokunulmazlığı kaldırılmıştı

Özgürgün'ün yasama dokunulmazlığının kaldırılması konusunda kurulan Özel Komite'nin oluşturduğu rapor, 7 Ekim 2019 tarihinde Cumhuriyet Meclisi Genel Kurulu'nda görüşülmüştü. Rapor görüşüldükten sonra Meclis Genel Kurulu'nda oylamaya sunulmuştu. Komitenin tavsiye nitelikli kararını içeren rapor, oy çokluğuyla onaylanmıştı. Oylamada 41 kabul, 2 ret oyu kullanılmış, DP kanadı katılmamıştı.

Vekillikten istifa etmişti

Özgürgün, 12 Ağustos 2020 tarihinde sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada milletvekilliği görevinden istifa ettiğini bildirmişti. Kişisel Twitter hesabından yaptığı açıklamasıyla istifa ettiğini duyuran Özgürgün'ün, "Halkın oylarıyla gelinir ve gidilir prensibi yerine halkın oylarıyla değil, siyasi çeteleşme ve entrikalardan dolayı istifa ederek gidiyorum" sözleri dikkat çekmişti.