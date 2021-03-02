Çalışmalar devam ediyor

Cumhuriyet Meclisi Genel Kurulu saat dün 15.15’te Meclis Başkanı Önder Sennaroğlu başkanlığında toplandı.

İlk olarak, Başkanlık divanının siyasal parti gruplarına komitelerde düşen üyeliklere ilişkin karar uyarınca belirlenen siyasi parti gruplarının komitelerdeki temsiliyet sayısına göre bazı komitelerin üyelik adaylıklarını gösteren listeye ilişkin kararı bilgiye sunuldu.

Karar oybirliğiyle kabul edildi.

Buna göre Sayıştay Komitesi’nde UBP’yi Özdemir Berova, Zorlu Töre, Hasan Taçoy; CTP’yi temsilen Biray Hamzaoğulları, Salahi Şaniher, HP’yi temsilen Erek Çağatay yer alacak.

Dilekçe ve Ombdusman Komitesi’nde ise UBP’yi temsilen Menteş Gündüz, Aytaç Çaluda, İzlem Gürçağ Altuğra, Özdemir Berova; CTP’yi temsilen Erkut Şahali, Salahi Şahiner; HP’yi temsilen Erek Çağatay görev yapacak.

Ardından TBMM Dışişleri Komisyonu Başkanı Akif Çağatay Kılıç ve heyetinin Cumhuriyet Meclisi davetlisi olarak 4-6 Mart tarihlerinde KKTC’ye yapacağı resmi ziyaretin harcamalarının karşılanmasıyla ilgili karar oylandı ve oybirliğiyle onaylandı.

Daha sonra Başbakanlığın İdari Kamu ve Sağlık İşleri Komitesi gündeminde bulunan, Milli Eğitim Denetleme Değerlendirme ve Yönlendirme Kurulu (Kuruluş, Görev ve Çalışma Esasları) Değişiklik Yasa Tasarısının Komitede ivedilikle görüşülmesine ilişkin tezkeresi ele alınmaya başlandı.

Özdenefe: CTP’nin oyu ret

CTP Milletvekili Fazilet Öznedefe de, CTP olarak iki nedenle bu değişikliğe ret oyu vereceklerini belirtti.

İlk nedenin, değişikliğin geliş şekliyle alakalı olduğunu dile getiren Özdenefe, konunun öğretmen sendikalarının vakıf olduğu bir mesele olduğunu anlattı, öğretmen sendikalarıyla bunun görüşülmemesini “etik açıdan eksik ve iyi niyet yoksunu bir hareket” olarak tanımladı.

Baybars: Siyasi atama doğru değil

HP Milletvekili Ayşegül Baybars da bu yasanın Öğretmenler Yasası altında düzenlenmesi gerektiğini söyledi.

Denetlemeyi yapacak kurumun değiştiğini ve bu yetkinin üst kuruldan bu yetkinin alınıp bağlı bulunulan daireye verildiğini söyleyen Baybars, böylece yetkinin sadece siyasi bir atamaya bırakılmasını çok doğru bulmadıklarını kaydetti.

Performans değerlendirmesi kriterinin de değiştiğini ifade eden Baybars, yasanın ivedilik gerekçesi olmadığından ret oyu kullanacaklarını söyledi.

Konuşmaların ardından tezkere oyçokluğuyla kabul edildi.

Yangınlara karşı önlem

Cumhuriyet Meclisi Genel Kurulu’nda daha sonra “1995 yılında meydana gelen Beşparmak Dağları yangınından itibaren ülkemizdeki orman yangınlarında alınan önlemlere ilişkin yönetici ve diğer ilgililerin ihmali olup olmadığına gereken önlemlerin alınıp alınmadığına ilişkin Meclis Araştırma Komitesi”ne 3 aylık ek süre verilmesine ilişkin tezkere ele alındı.

Şahali: Müdür toplantıya katılmadı

CTP Milletvekili Erkut Şahali, iki kez toplandıklarını, komitenin davetli katılımıyla yapıldığını ve en öncelikli davetli Orman Dairesi Müdürünün toplantıya katılmadığını söyledi.

Meclis komitelerinin ciddiye alınması gerektiğini söyleyen Şahali, araştırma komitelerinin ciddiye alınmasının birinci koşulunun devletin ilgili birimlerinin bu komite çalışmalarına katkı sağlaması olduğunu dile getirdi.

Daha sonra tezkere oylandı ve oybirliğiyle kabul edildi.

Tezkereler bilgiye getirildi

Ardından okutulup bilgiye sunulacaklar bölümüne geçildi. İdari Kamu ve Sağlık İşleri Komitesinin başkanlığına UBP Milletvekili Faiz Sucuoğlu, başkan vekilliğine CTP Milletvekili Sıla Usar İncirli’nin seçimine ilişkin tezkere, Avrupa Birliği Uyum Yasa Tasarılarını görüşmek üzere oluşturulan geçici ve özel komitenin başkanlığına UBP Milletvekili Hasan Taçoy, başkan vekilliğine CTP milletvekili Özdil Nami’nin seçimine ilişkin tezkere ve Ulusal Birlik Partisi Grup Başkanlığının Grup Başkan Vekilliğine Sunat Atun’un görevlendirilmesine ilişkin tezkere okunarak bilgiye getirildi.

Daha sonra 62. madde tahtında konuşmalar yapıldı.

Amcaoğlu: Bu ülkeyi seven biriyim

Milli Eğitim ve Kültür Bakanı Olgun Amcaoğlu, “ben de hepiniz kadar bu ülkeyi seven biriyim” dedi.

Karantina süreçleri konusunda Otelciler Birliğiyle görüşüldüğünü ve ücret olarak 265 TL’lik standart bir rakam ortaya çıktığını anlatan Amcaoğlu, amacın karantinadaki kişilerin insani şartlarda misafir edilmesi olduğunu dile getirdi.

Aşılamanın öğretmenlerle başlaması konusunda talepte bulunduğunu kaydeden Amcaoğlu, eğitimin devamı sürekliliği ve kalitesi için çalıştıklarını dile getirdi.

Amcaoğlu 5-8-12’nci sınıfların yüz yüze eğitime geçmesi için gereken çalışmaların yürütüldüğünü dile getirdi.

Bakan Amcaoğlu, 15 yıllık işletmelerin kapandığına da işaret ederek, 21 yıldır teşvik verilen yükseköğretim ve turizm ayağa kaldırılamazsa sadece bu sektörlerde çalışanların değil tüm ülkenin büyük sıkıntılar yaşayacağını anlattı.

Amcaoğlu, devletin yükseköğretim öğrencilerini kendi evlatları gibi gözetmek zorunda olduğunu ifade etti.

8 bin 468 kişi aşılanırsa

CTP Milletvekili Erkut Şahali de eğitimin ve aşılanmanın planlanmasıyla ilgili hangi durumda olunduğunu sordu.

Amcaoğlu da aşılanmalar konusunda bir envanter çalışması yapıldığını, aşı talebinin buna göre yapılacağını söyledi, yaklaşık 8 bin 468 kişinin aşılanması halinde yüz yüze eğitime geçilebileceğini ve bunu ilgili bakanlıklarla paylaştıklarını anlattı.

HP Genel Başkanı Kudret Özersay da Güney Kıbrıs Rum Yönetiminin aşılamanın tamamlanmasını beklemeden hızlı testle yüz yüze eğitimi koordineli şekilde başlattığını anımsattı ve buna benzer bir planları olup olmadığını sordu.

Bulaşıcı Hastalıklar Üst Komitesi’nin salgının başlarında, okulların kapanması gerekmez dedikten sonra kapanması gerekir dediğini söyleyen Amcaoğlu, aç-kapa bir düzene girmek istemediklerini kaydetti.

Özersay: Pandeminin gençlere yarattığı sorunlar

Meclis Genel Kurulunda daha sonra HP Genel Başkanı Kudret Özersay, “Pandeminin gençlere yarattığı sorunlar” başlıklı konuşma yaptı.

Bugüne kadar eğer insani bir sorun varsa, Meclis’in nisabının sağlanması için destek verdiklerini kaydeden Özersay dün de cenaze törenleri nedeniyle kendilerine 14.00’te toplanmayla ilgili gelen talebi kabul ettiklerini dile getirdi.

Ancak 14.00’te planlanan toplantının neredeyse 1,5 saat sonra başladığını anlatan Özersay "başlasa ne başlamasa ne hükümet hem var hem yok "dedi, nisaptan sonra hükümet vekilleri ve bakanların genel Kurulu terk ettiğini söyledi.

Özersay, Başbakan Ersan Saner’den hükümete mensup vekilleri, hem Meclis’in vaktinde açılması, hem de toplantılarda bulunulması için uyarmaya çağırdı.

Kendi hükümetleri döneminde bedelli askerlikle ilgili yapılan kolaylıklara benzer bir uygulamaya ihtiyaç olduğunu dile getiren Özersay bu konuda bir çalışma yapılması için gençlerden gelen talepler olduğunu anlattı.

Erhürman: Arzu edilen noktaya gelinmedi

CTP Genel Başkanı Tufan Erhürman “pandemi ve ekonomi” başlıklı konuşma yaptı. Erhürman,

gelinin noktada denetim kısmında belediyelerin de devreye konmasına rağmen hala arzu edilen noktaya gelinmediği, bunun Ticaret Odası tarafından da ifade edildiğini anlattı.

Örneğin belirli masaların boş kalması gibi belli bir düzenleme ve denetim yaparak lokantaların açılabileceğini kaydeden Erhürman, ille kapatılmaları gerekirse mali destek verilmesi gerektiğini söyleyerek aksi halde sektörün ayakta kalamayacağını bildirdi.

Taksiciler, seyahat acenteleri gibi sektörlerin bir daha ayağa kalkamayacak şekilde sıkıntı içinde olduklarını dile getiren Erhürman, bu sektörleri canlandırmak için yeni yaklaşımlara ihtiyaç duyulduğunu söyledi.

Cumhuriyet Meclisi Genel Kurul toplantısı konuşmaların ardından sona erdi.

Meclis’in bir sonraki oturumu 4 Mart Perşembe günü saat 10.00’da gerçekleştirilecek.