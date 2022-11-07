Dinleyenleri mest etti

Kuzey Kıbrıs’ta eğlence hayatının iddialı mekanı Maxim Royal’de geçtiğimiz Cumartesi gecesi ünlü sanatçı Alya sahne aldı. Sesi ve görünüşüyle konukları mest eden Alya bir birinden sevilen şarkıları söyledi.

Türkiye gece hayatının en iyi mekanlarında sahne alan Alya, bir kez daha konukları kendine hayran bıraktı.

Alya’nın sahneye çıkması ile misafirlerden büyük alkış geldi. Yerinde duramayan sanatçı repertuarıyla büyük beğeni topladı.

Konserini tamamlayan Alya, misafirlerin ısrarıyla, tekrar sahneye çıktı.

3 Aralık’ta Maxim Royal’de konseri olacağını müjdeleyen Alya, heyecanla o günü beklediğini dile getirdi.

