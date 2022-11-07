Tarihi bir olay

İsrail ile Lübnan arasındaki “Münhasır Ekonomik Bölge” belirleme anlaşmasının, 2007 yılından bu yana Lübnan meclisi aşamasında beklemede bulunan Güney Kıbrıs ile Lübnan arasındaki deniz alanlarının belirlenmesi anlaşmasının, Beyrut tarafından onaylanması konusunun yeniden açılmasına neden olduğu ifade edildi.

Kathimerini gazetesi “MEB Sularında Hafif Dalgalanmalar” başlıklı haberinde, Güney Kıbrıs, Lübnan ve Suriye MEB’leri üçgeninde yaşanan gelişmelerin, Lefkoşa Rum kesimi açısından özel bir ilgi kazandığını yazdı.

Güney Kıbrıs, Lübnan ve Suriye MEB’leri üçgeninde yaşanan gelişmelerin, özellikle Lübnan-İsrail anlaşmasının akabinde, deniz alanlarının belirlenmesine ilişkin metodoloji/uygulamanın çok ötesine geçen nedenlerle Lefkoşa Rum kesimi açısından özel bir ilgi kazandığını kaydeden gazete, bu gelişmelerin, Doğu Akdeniz’deki değişken jeopolitik ortamla da ayrılmaz bir şekilde bağlantılı olduğuna işaret etti.

Bölgede yeniden yapılaşmaların olduğu bir dönem içinde bulunulduğunu ve bunu Ukrayna’daki savaş ile İran’daki krizin hızlandırdığını kaydeden gazete, Lübnan’ın uzun süreli bir politik ve ekonomik krizde bulunduğunu, İsrail’deki siyasi manzaranın da seçimlerin ardından henüz netleşmediğine işaret etti.

Gazete, “Büyük Resim” ara başlığıyla detaylandırdığı haberinde ise, bölgedeki yeniden yapılanmaların Türkiye’yi bu duruma kayıtsız bırakmadığı gibi, Doğu Akdeniz’in geniş bölgesi ve MENA (Orta Doğu ve Kuzey Afrika) ülkeleri açısından çok ilginç bir zamanda gerçekleştiğine işaret ederken, Rum kesiminin ise hoş olmayan gelişmelerden kaçınmaya çalıştığını belirtti.

Haberde, Rusya’nın ise, Suriye ile Lübnan arasındaki MEB belirleme anlaşmasıyla ilgili olarak, iki ülke arasında yapılacak bir tartışmada aktif role sahip olmayı istediği kaydedildi.