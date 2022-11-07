Suna ERDEN

Avrupa Birliği’nin, Rusya’ya yönelik ambargosu nedeniyle Moskova-Larnaka arasında direkt uçak seferlerinin durması Rum turizmine ağır darbe vurdu. Sadece bu yıl için bir milyon 500 bin dolayında Rus turist kaybı yaşandığı belirtiliyor. Ancak Rum Yönetimi bu ambargoyu kırmak için yeni bir yöntem geliştirdi.

Rum basın haberlerine göre, Rus turistlerden kaynaklanan yolcu açığını kapatmak için İngiltere, Almanya ve Finlandiya uçuşlarını artıran Rum Yönetimi, AB ambargosunu kısmen de olsa kırmak için Rus turistleri Ermenistan’ın başkenti Erivan ve Belgrad üzerinden Larnaka ve Baf havaalanlarına getirmeye başladı. Aktarmalı olsa da uçuşlara yoğun ilgi olduğu kaydedildi.

Özellikle Larnaka merkezli uçuş yapan Wizz Air’ın Erivan ile Larnaka arasında günde ortalama

4 sefer yaptığını belirten Rum basını, gelecek yıl daha çok sefer planlamasının yapıldığını haber verdi.

Moskova-Erivan-Larnaka arasında uygulanan bilet fiyatları ise tek yön 119 Euro, çift yön ise 149 ile 199 Euro arasında değişiyor.



Turist akışı sürüyor

Güney Kıbrıs’a en çok turistin İngiltere’den geldiğini bildiren Rum basını, Cumartesi günü Larnaka ve Baf hava alanlarına 95 uçağın indiğini, bunun 15 tanesinin İngiltere’den geldiğini yazdı.

İngiltere’yi Almanya, Yunanistan, Polonya, Finlandiya, Avusturya uçuşları izliyor.

Yılın ilk 8 ayında Güney Kıbrıs’ı ziyaret eden turist sayısının 2 milyon 500 bini aştığını belirten Rum basını, yıl sonunda toplam rakamın 4 milyona yaklaşacağını, bunun ülke ekonomisi açısından çok önemli olduğunu kaydetti.