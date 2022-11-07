Utanmadan 'yaptım’ dedi

Evine misafirliğe gelen arkadaşının 12 yaşındaki kızına cinsel saldırıda bulunan 65 yaşındaki Alparslan Kılıç şikayet üzerine gözaltına alınarak dün mahkemeye çıkarıldı.

Duruşmada olayın Gönyeli’de bir apartman dairesinde meydana geldiği, zanlının kuşları göstereceği bahanesiyle kız çocuğunun göğüslerini okşadığı ve cinsel içerikli sözler sarf ettiği belirtildi. Zanlının ifadesinde suçlamaları kabul ettiği açıkladı.

Soruşturmayı yürüten polis memuru, zanlı Alparslan Kılıç’ın 5 Kasım 2022 tarihinde saat 15.00 sıralarında Gönyeli ’de bir apartman dairesinin salonu içerisinde misafirliğe gelen arkadaşının 12 yaşındaki kız çocuğuna, kuşları gösterdiği sırada cinsel saldırıda bulunduğunu söyledi. Polis, zanlının kız çocuğunun göğsünü okşadığını, bu esnada “İnsanların da cinsel organları olur, erkeklerinki serttir dokunmak ister misin?” demek suretiyle cinsel tacizde bulunduğunu açıkladı. Polis, olayın küçük kızın annesine olanları anlatması üzerine ortaya çıktığını belirtti.

Polis, annenin şikayeti üzerine zanlının gözaltına alındığını ve soruşturma başlatıldığını ifade etti. Polis, zanlının önce sözlü beyanda bulunduğunu, sonra ise gönüllü ifade vererek suçunu itiraf ettiğini söyledi. Polis, alınması gereken ifadeler olduğunu ayrıca zanlının ifadesinin araştırılacağını belirterek, ilk etapta 2 gün tutuklu kalmasını talep etti.

Mahkeme hakkında cinsel istismar, cinsel saldırı ve cinsel taciz suçlarından soruşturma yürütülen zanlının ilk etapta 2 gün süreyle polis hücresinde tutuklu kalmasına emir verdi.