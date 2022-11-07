Bölge canlandı

Lefke Hurma Festivali’nin 13’üncüsü dün yoğun katılımla gerçekleştirildi. Hurma ürününü tanıtmak ve ekonomik değerini artırmak, üreticilerin desteklenmesi ile Kıbrıs kültürünü yaşatmak amacıyla düzenlenen festivale yoğun ilgi oldu.

Lefke Turizm Derneği ile Lefke Belediyesi iş birliğiyle düzenlenen festival, Avrupa Birliği’nin “İki Toplumlu Diyaloğu Geliştirme Projesi” desteğiyle 09.30-18.00 saatleri arasında Lefke çarşı merkezinde yapıldı.

Çok sayıda etkinliğin düzenlendiği festivalde tematik stant rehber eşliğinde tanıtım turları, doğa yürüyüşleri gerçekleştirildi. Festival kapsamında iki toplumlu konserler, kültürel sunumlar ve sanatsal sergiler düzenlendi.

Festivalde AKDER Halk Dansları Ekibi, Yedidalga İlkokulu Müzik Grubu, Lefke Belediyesi Çocuk Orkestrası, iki toplumlu Lets Sing Together Grubu, Kıbrıs Havaları Derneği, Lefke Kültür ve Sanat Derneği Korosu, Grup Baria, Oral Timel Grubu ve Arda Gündüz sahne aldı.

Festivalde kurulan stantlarda hurma ürününün yanı sıra Kıbrıs’ a özgü yiyecek, içecek ve el emeği ürünler de satışa sunuldu.

Üretime destek verilecek

Festivalin açılış konuşmasını yapan Lefke Turizm Derneği Başkanı Nermin Şanlıdağ, Lefke denince akla gelen hurma ağaçlarının kırmızı palmiye böceği tehlikesiyle karşı karşıya olduğuna işaret ederek, bu konuda mücadele sürmesine rağmen birçok hurmanın kaybedildiğini söyledi.

Şanlıdağ, Lefke ve bölgesine yeni kazanımlar sağlamak için çalışmalarını sürdüreceklerini ifade etti.

Lefke Belediye Başkanı Aziz Kaya da belediye olarak üretimin her safhasına destek verdiklerine dikkati çekerek, üretim sayesinde insanların yaşadıkları topraklara dört elle sarıldığını belirtti.