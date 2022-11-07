Görüşler alındı sorunlar dinlendi

Cumhuriyetçi Türk Partisi’nin (CTP) Lefkoşa Türk Belediyesi Başkan adayı Sıla Usar İncirli, Metropol yolundaki esnaf ve vatandaşlarla bir araya gelerek, sorunlarını dinledi. CTP’den yapılan açıklamaya göre, Sıla Usar İncirli’ye, Genel Başkan Tufan Erhürman, Genel Sekreter Asım Akansoy, milletvekilleri, MYK ve PM üyeleri ile çok sayıda partili eşlik etti. Bu arada Sıla Usar İncirli, okulların ihtiyaçlarını karşılayabilecek projeleri hazırladıklarını belirterek, 25 Aralık seçimlerinden sonra bunları tek tek hayata geçireceklerini söylemişti. CTP’den yapılan açıklamaya göre, Sıla Usar İncirli, 20 Temmuz Fen Lisesi’ni ziyaret ederek, okul müdürü ve öğretmenlerle görüşmüştü. CTP’nin iktidarda olduğu dönemde belediyelerin aldıkları emlak vergilerinin yüzde 15’inin okullara aktarılması yönünde yasa yapıldığını hatırlatan İncirli, bu katkıya rağmen Lefkoşa’da okullara yeterli hizmetin verilmediğini savunmuştu.

İncirli, bu konuya öncelik vereceklerini belirtmişti. Bu projeleri hayata geçirme sırasında yeterli kaynağın yaratılamaması halinde ise ya Avrupa Birliği, ya da diğer uluslararası fonlardan faydalanacaklarını dile getiren Sıla Usar İncirli, teknolojideki gelişimi okullara yansıtmak zorunda olduklarını kaydetmişti.

