Alkol ve sürat

Abdullah SUİÇMEZ

Lefkoşa’da dün meydana gelen iki ayrı trafik kazasında 4 kişi hafif yaralandı. İlk kaza 19 yaşındaki alkollü sürücü Deniz Tutuku’nun dikkatsizliği sonucu gerçekleşti. Yoldan çıkarak çelik bariyerlere çarpan Tutuku ile yanında yolcu olarak bulunan 19 yaşındaki Ceren Şenyıldız yaralandı. Lefkoşa- Güzelyurt ana yolu üzerinde meydana gelen ikinci kazada ise Yasin Yıldırım yönetimindeki araçla

orta refüje düşerek beton bariyere çarpıp takla attı.

Yasin Yıldırım ile aynı araçta yolcu olarak bulunan Hazar Akkurt yaralandı.

19 yaşındaki sürücü alkollü çıktı

Polis Basın Subaylığı’ndan yapılan açıklamaya göre, saat 06.30 sıralarında, Lefkoşa’da Osman Örek Caddesi üzerinde, Deniz Tutuku 71 promil alkollü içki tesiri altında yönetimindeki LB 583 plakalı araç ile çift şeritli yolda batı istikametine doğru seyrettiği sırada dikkatsizliği sonucu direksiyon hakimiyetini kaybedip yolun sağında bulunan çelik bariyerlere çarpıp yol içerisine savruldu. Kaza sonucu yaralanan araç sürücüsü ile aynı araçta yolcu olarak bulunan Ceren Şenyıldız kaldırıldıkları Lefkoşa Devlet Hastanesi'nde yapılan tedavilerinin ardından taburcu oldu.

Yıldırım yoldan çıktı

Bir diğer kaza ise saat 12.30 sıralarında meydana geldi. Lefkoşa- Güzelyurt ana yolu üzerinde, Yasin Yıldırım (E-42), yönetimindeki PF 539 plakalı salon araç ile çift şeritli yolda Güzelyurt istikametine doğru seyrettiği sırada İkidere Mevki yakınlarında direksiyon hakimiyetini kaybedip orta refüje düşerek beton bariyere çarpıp takla attı. Kaza sonucu yaralanan araç sürücüsü Yasin Yıldırım ile aynı araçta yolcu olarak bulunan Hazar Akkurt (E-50) Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Her iki kazayla ilgili soruşturma başlatılırken, yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı belirtildi.