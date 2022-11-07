Kameralar işe yaradı

Lefkoşa’da bir markette rafta unutulan cep telefonunu çalan Iona Panagiotis aylar sonra yakalandı. Zanlı dün mahkemeye çıkarılarak, hakkındaki iddialar aktarıldı. Zanlının Güney Kıbrıs’ta yaşadığı, kuzeye gezmeye gelince yakalandığı öğrenildi.

Soruşturmayı yapan polis, Iona Panagiotis’in 15 Haziran 2022 tarihinde saat 15.40 sıralarında Kermiya bölgesinde faaliyet gösteren Okut isimli marketin raf kısmında bulunan H.E.’ye ait Poco x3 pro marka cep telefonunu çaldığını söyledi. Polis, zanlının kamera görüntülerinden tespit edildiğini ve aranan şahıs ilan edildiğini açıkladı. Polis, zanlının 5 Kasım 2022 tarihinde tespit edilerek tutuklandığını ve çalınan telefonun tasarrufunda bulunarak emare yapıldığını aktardı.

Polis, zanlının tutuklanmasının ardından gönüllü ifade vererek suçunu kabul ettiğini söyledi. Soruşturmanın devam ettiğini belirten polis, zanlının ilk etapta 3 gün tutuklu kalmasını talep etti.

Mahkeme talebi kabul etti.