Polise de saldırdı

Suna ERDEN

Lefkoşa’da akşam saatlerinde bazı şahısların evlerine girmeye çalışan, ihbar üzerine olay yerine giden polislere saldıran Nijeryalı üniversite öğrencisi Oghenechovwiere Onojoserio hakkındaki soruşturma tamamlandı. Zanlı dün ‘polisi darp görevinden men etmek, rahatsızlık, uygunsuz tavır hareket’ suçlarından mahkemeye çıkarıldı.

Duruşmada zanlının Hamitköy bölgesinde bazı şahısların evine girmeye çalıştığı, ihbar üzerine olay yerine giden polislere saldırdığı; birini ittirirken, diğerinin yüzüne kafa attığı açıklandı.

Soruşturmayı yapan polis, 19 Eylül 2022 tarihinde saat 19.15 sıralarında Hamitköy' de yol içerisinde yürüyüp anlamsız şekilde hareket edip evlere girmeye çalıştığı sırada olay yerine giden polis memuru A.G.'yi göğsünden ittirdiğini, V.Ö.'nün yüzüne kafası ile vurup darp edip görevlerini yapmalarına engel olduğunu söyledi. Polis, zanlının yüksek sesle bağırıp çağırıp uygunsuz tavır ve harekette bulunduğu esnada suçüstü hali gereği tutuklandığını belirtti.

Polis, soruşturmanın tamamlandığını belirterek, zanlının teminata bağlanmasını talep etti.

Mahkeme, 20 bin TL tutarında nakit teminat yatırması koşuluyla zanlının tutuksuz yargılanmasına emir verdi.