Duyarlılık istendi

Merit International Otelleri bünyesinde faaliyet gösteren Meritta Deniz Kaplumbağaları Rehabilitasyon Merkezi, “8-16 Haziran Dünya Deniz Kaplumbağaları Haftası” dolayısıyla mesaj yayımlayarak deniz kaplumbağalarının yaşam mücadelesine ve karşılaştıkları tehlikelere dikkat çekti.

Merit Otelleri Sosyal Sorumluluk Projeleri Müdürü Silem Sargın Kara, “Dünya Deniz Kaplumbağaları Haftası” dolayısıyla yaptığı açıklamada, bu haftada özellikle deniz kaplumbağalarının yaşam mücadelesine ve karşılaştıkları tehlikelere dikkat çekmek ve farkındalık yaratmak istediklerini belirtti. Tesadüfi avcılık olarak nitelendirilen hedef dışı ağlara takılarak boğulanların yanı sıra denizlerdeki kirlilik sebebi ile plastik atıklara takılarak uzuvlarını kaybeden ya da atıkları yiyerek iç organları zarar gören deniz kaplumbağalarına sıkça rastladıklarının altını çizen Kara, bazı ülkelerde ise deniz kaplumbağalarının maalesef besin kaynağı olarak tüketildiğini kaydetti. Kara: “Yasal olmamasına rağmen yağlarından parfüm, kabuklarından ise süs eşyası yapılıyor. Bunun yanı sıra kıyılardaki yapılaşma, yuvalama alanlarının tahrip olmasına neden oluyor. Böylece dişiler yuva yapmakta zorlanıyor, çıkabilen yavrular ise hayvanlar tarafından avlanabiliyorlar. Tüm bu olumsuzluklara rağmen Meritta olarak deniz kaplumbağalarını korumak, yaralandıklarında onları tedavi ederek evlerine geri göndermek için elimizden gelenin en iyisini yapmaya çalışıyoruz. Bu özel haftada iki deniz kaplumbağasını daha iyileştirip doğaya kazandırmanın mutluluğunu yaşıyoruz” dedi.

Yavuz Çiftçi ve Silem doğal ortamlarına kavuştu

Fehmi Büyükkal ve Levent Çiftçi tarafından bulunarak Yavuz Çiftçi ismi verilen yavru yeşil deniz kaplumbağası, Merit Royal & Crystal Cove Otellerinin kumsalında gerçekleştirilen törenle doğal yaşam alanı olan mavi sulara uğurlandı. Kaplumbağa salımı etkinliğine otel yöneticileri ve misafirlerinin yanı sıra doğa ve canlıları korumak adına Merkez ile her daim işbirliği içerisinde olan balıkçılar da katıldı.

Balıkçı Mahmut Karabetça tarafından bulunan yavru deniz kaplumbağası Silem ise kurtarıcısının eşliğinde Yedidalga’da yeniden denizle buluştu. Kaplumbağalara olduğu kadar tüm canlılara da duyarlı bir yaklaşım içerisinde olan Mahmut Karabetça ile Merkez yetkilileri arasında denizlerin ve kaplumbağa türlerinin güncel durumu ve sorunları hakkında verimli bir sohbet de gerçekleşti.

