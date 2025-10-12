Akdeniz’in Kıyısında: Fora Balık Rüzgarı

Reha ARAR

Merit Park Oteli’nin son iki yıl içerisinde çevresinde gerçekleşen büyük değişimlerden bahsetmemek olmaz. Özellikle sahil bölgesinde yapılan düzenlemeler, bugünün imkanlarının çok ötesinde bir vizyonu yansıtıyor. Özel olarak getirilen ince kumla oluşturulan alanlar, denize sıfır konumlandırılmış sonsuzluk havuzu, yenilenen dinlenme tesisleri, güneşlenme alanları ve iskeleler, misafirlere benzersiz bir konfor sağlıyor.

Burada hem dinlenmek hem de eğlenmek mümkün. Ancak Merit Park’ta bu yazı özel kılan sadece bu yenilikler değil, Sahilin diğer ucunda ise, DJ performanslarıyla gün batımına kadar süren eğlenceli atmosferiyle Gia Mare, misafirlerine müzik ve deniz eşliğinde unutulmaz bir atmosfer sunuyor.

Kıbrıs’ın dört bir yanında bilinen ve her menü değişiminde müdavimlerinin akın ettiği Fora Balık Restoranı da bu sezon büyük bir dönüşüm yaşadı. Restoranın sahil kısmı ve genel yerleşimi, misafirlerin daha rahat edebilmesi için genişletildi. Fiziksel konforun ötesinde, hizmet anlayışı da aynı özenle geliştirildi.

Restoran yöneticisi Cansu Polat, her an her yerde misafirlere ulaşan bir hizmet kalitesini büyük bir başarıyla sağlıyor. Ancak iş burada da bitmiyor… Çünkü işin kalbi mutfakta atıyor.

Otelin deneyimli mutfak şefi Ceyhun Ustaoğlu, bu yaz Fora Balık’a yaratıcı dokunuşlarını getirmiş. Zeytinyağlı Enginar Kalbi, Deniz Börülcesi, Levrek Marin ve Bombay Fasulye gibi özel mezeler menünün parlayan yıldızları arasında yer alıyor. Ve bunlar yalnızca başlangıç...

Günlük olarak gelen taptaze Kalamar, Karides ve Barbun gibi deniz ürünleri, menüdeki sadeliğin ve tazeliğin en önemli temsilcileri. Ana yemeklerde ise bu yıl en çok konuşulan tatlardan biri, kuşkusuz Levrek Lokum.

Fora Balık sadece bir restoran değil; aynı zamanda ruhunuzu da dinlendiren bir sahne. Haftanın belirli günlerinde sahne alan, Kıbrıs’ın sevilen sesi Nejla Aykılıç ve orkestrası, geceye müzikal bir zarafet katıyor.

Sonuç olarak... Gözünüze, kulağınıza ve damağınıza aynı anda hitap eden bu mekânda; lezzetin, şıklığın ve samimi hizmetin merkezinde şefler var. Fora Balık, yaz akşamlarını unutulmaz kılmak isteyen herkesin uğraması gereken özel bir durak haline gelmiş durumda.