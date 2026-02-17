Oteller doldu taştı

Güney Kıbrıs’ın en görkemli etkinliklerinden biri olan Limasol Karnavalı, renkli görüntüler ve yoğun katılımla devam ediyor. Yurt dışından ziyaretçilerin de yer aldığı festival kapsamında kortejler, kostümlü geçitler ve çeşitli sahne etkinlikleri düzenleniyor.

Kıbrıslı Türklerin de yoğun ilgi gösterdiği festival için turizm şirketleri, Güney Kıbrıs’a kişi başı 750 ile bin TL arasında değişen günlük turlar organize ediyor. Güneydeki otellerde doluluk oranlarının beklenenin üzerine çıktığı, festivalin güneyin turizmine önemli katkı sağladığı belirtiliyor.

Kıbrıs Rum Otelciler Birliği Direktörü Christos Angelides, otel doluluk oranlarının beklenenden yüksek gerçekleştiğini belirtti.

Şubat ayının yağışlar ve tatil etkinliklerinin birleşimi nedeniyle turizm açısından elverişli geçtiğini dile getiren Angelides; Ermenistan, Romanya, Bulgaristan, Letonya ve Polonya’dan artan uçuşlara, Birleşik Krallık ve İsrail’den istikrarlı talebe ve Almanya pazarında büyüme işaretlerine dikkat çekti.



