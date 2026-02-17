SOS Çocukköyü Derneği tarafından düzenlenen “Bir Fidan Bir Anı” fidan dikimi etkinliği Serhatköy’de gerçekleştirildi.

Dernek'ten yapılan açıklamaya göre; Orman Dairesi yetkililerinin katılımıyla düzenlenen etkinlikte, anı fidanı bağışçıları, gönüllüler ve Dernek üyeleri bir araya gelerek, 2’si ılgın, 48’i okaliptüs ağacı olmak üzere toplam 50 adet fidan dikti.

Fidan dikimi sırasında katılımcıların sevdiklerinin anısını yaşatma fırsatı buldukları belirtilen açıklamada, Şampiyon Melekler adına da anı fidanları dikildiği vurgulandı.

Açıklamada, Dernek tarafından yürütülen Anı Bağışı çalışması kapsamında, hayatlarında derin izler bırakan sevdiklerinin anısını yaşatmak isteyen bağışçılar adına fidan dikildiği kaydedildi.

Anı Bağışı başvurularının derneğin resmi internet sitesi üzerinden (soscocukkoyu.org/ani-bagisi) yapılabileceği bilgisi verilen açıklamada, bağışların yapılması sonrasında belirlenen alanlarda fidan dikimlerinin düzenlendiği vurgulandı.

Açıklamada, SOS Çocukköyü Derneği yetkilileri çalışmaya katkı koyan tüm bağışçılara, etkinliğe katılım sağlayan gönüllülere ve destekçilere teşekkür etti.



Güncelleme Tarihi: 17 Şubat 2026, 09:41