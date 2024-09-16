En sevilen şarkılarını söyledi

Muhteşem konserleri ile yaza damgasını vuran Merit Royal Diamond Otel, geçtiğimiz Cumartesi arabesk ve fantezi müziğinin başarılı ismi Özcan Deniz’i sahnesinde ağırladı. Karpaz Balo Salonu’nda iki bini aşkın hayranı ile buluşan Özcan Deniz, Diamond sahnesinde unutulmaz bir eğlence yaşattı.

Her zamanki şıklığı ile göz dolduran ünlü sanatçı, konserine “Sen de Seveme” parçası ile hareketli bir giriş yaptı. Yıllardır dillerden düşmeyen şarkılarını art arda sıralayarak tam bir müzik ziyafeti sunan Özcan Deniz’e hayranları gece boyunca hep bir ağızdan eşlik edip doyasıya dans etti. “Derin Duygular” parçası için bu yıl çıkardığı remixi de gecede seslendiren Özcan Deniz, yoğun alkış aldı. Sevilen şarkıcı ve oyuncu; güçlü sesi, olağanüstü yorumu ve enerjik sahne performansı ile Merit Royal Diamond misafirlerinin gönlünü bir kez daha fethetti.