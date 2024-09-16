Tazminat miktarı: 467 milyon Sterlin

Taşınmaz Mal Komisyonu (TMK) Başkanı Növber Ferit Veçhi, 13 Eylül itibarıyla Komisyona toplam 7 bin 734 başvuru yapıldığını, bunlardan bin 840 tanesinin sonuçlandığını ve 467 milyon 60 bin 546 sterlin tazminata karar verildiğini açıkladı.

TMK Başkanı Növber Ferit Veçhi, Türk Ajansı Kıbrıs’a (TAK) Komisyon’un çalışmalarını anlattı.

TMK’nın KKTC topraklarındaki taşınır ve taşınmaz mallar üzerinde iddia edilen haklarla ilgili değerlendirme yapan, başvuruları inceleyip mal iadesi, takas veya tazminata ilişkin bağlayıcı kararlar veren bir Komisyon olduğunu anlatan Veçhi, şöyle dedi:

“TMK, 1 Mart 2010 tarihli Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi’nin Demopoulos ve Diğerleri davasının kararı ile Kıbrıslı Rumlar’ın kuzeyde bırakmış olduğu mallarıyla ilgili mülkiyet taleplerinde etkili iç hukuk yolu olduğu kabul edilmiştir. Bu gelişmeyi takiben mülkiyetle ilgili Türkiye aleyhine olan birçok Kıbrıslı Rum başvurusu AİHM nezdinde reddedilmiş, AİHS 35. Maddesi uyarınca etkin iç hukuk yolu olarak kabul edilmiş olan TMK’ya yönlendirilmiştir. Demopoulos kararının ardından TMK’nın etkinliğini sorgulama gayesiyle AİHM’e yapılan Meleagrou, Loiziou, Joannou başvurularında TMK’nın etkin olduğu vurgulanmış ve bu başvurular AİHM tarafından kabul edilemez bulunmuştur.”



5 bin 894 başvuru devam etmektedir

Komisyona yapılan başvurularla ilgili detayları paylaşan Veçhi, şöyle devam etti:

“13 Eylül 2024 itibariyle, Komisyona toplam 7 bin 734 adet başvuru yapılmış ve bunlardan bin 840 tanesi sonuçlandırılmıştır. Komisyon, şu ana kadar başvuranlara 467 milyon 60 bin 546 Sterlin tazminata karar vermiştir. Ayrıca, 15 başvuru için iade, 2 başvuru için takas ve tazminat, bir başvuru için takas, verilmiştir. 10 başvuru da 13/2008 sayılı Yasa kapsamında, kirasında bulunan malın Rum sahibini bulmak suretiyle TMK vasıtasıyla anlaşıp satın alma şeklinde tamamlanmıştır.

Farklı aşamalarda olan 5 bin 894 başvuru devam etmektedir. Bunlardan 3 bin 739 başvuruya görüş dosyalanmış, bu başvurulardan 2 bin 215 başvurunun yürütülebilmesi için başvuranların ek belge ibraz etmeleri beklenmektedir. Bin 524 Başvuruya neticelenmeleri için Zapt-ı Dava günü verilmiştir. Ek belgeler dosyalanıp eksikler tamamlanır tamamlanmaz Zapt-ı Dava günü vermek suretiyle başvuru görüşülüp neticelendirilecektir. TMK her Perşembe saat 10.30 da zapt-ı dava toplantıları yapıp paydaşları ile birlikte aşağı yukarı elli kadar dosya ele alarak dostane çözüm bulunmasına katkıda bulunmakta hazır olan dosyaları aynı gün neticelenmektedir. Ekim 2021’den bu güne kadar TMK, 432 dosyaya karar vermiştir. TMK başvuruları en erken bir zamanda neticelendirebilmek için paydaşlarıyla birlikte yoğun çaba göstermektedir.”

AİHM’deki başvurularını geri çektiler

TMK tüm paydaşlarıyla birlikte çözüm odaklı, aktif, adil, şeffaf ve hızlı bir şekilde çalışmalarını yürüttüğünü kaydeden Veçhi, bugüne kadar TMK’nın aldığı kararların AİHM tarafından kabul görmesinin memnuniyet verici olduğunu vurguladı.

Veçhi, “Şöyle ki, Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi’nce güvence altına alınan mülkiyet hakkının ihlal edildiği gerekçesiyle AİHM’de başvuruları bulunan 26 Kıbrıslı Rum’un başvuruları TMK’da karara bağlanarak 26 milyon 458 bin 420 Sterlin ödeme yapılmıştır. Başvuranlardan aldığımız bilgiye göre, Başvuranlar TMK kararının icrasının tamamlandığını AİHM’e bildirerek AİHM’deki başvurularını geri çekmişler.” ifadelerini kullandı.